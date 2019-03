Muchos se habrán despertado este miércoles a la mañana con el ruido de bombos, tambores, bengalas de humo con colores y chicos saltando al ritmo de canciones de cancha y agitando una bandera larga. Se trata ni más ni menos que del UPD, "Último Primer Día": una moda entre los jóvenes que cursan el último año del secundario para celebrar el inicio de clases. Aunque algunos estudiantes lo festejan pacíficamente, en otros casos se reproduce en fiestas privadas, alcohol y descontrol.

Los jóvenes del último año alquilan salones para celebrar el UPD

Remeras pintadas, disfraces, cotillón, maquillaje artístico y pirotecnia son algunos de los protagonistas en este día denominado "UPD". Los "grupos de whatsapp de los papás" están que explotan por esta moda que se inció hace unos años en las provincias de Mendoza y San Juan y se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires. Consiste en reunirse durante toda la noche en una casa, plaza o salón privado para celebrar el último primer día de clases de sus vidas.



Festejos del último primer día de escuela...

Alumnos de 5to año en Caballito. (los "primos" del Marianista) #UPD #VueltaaClases pic.twitter.com/8h7A342MLo — Hernán Mundo (@HernanMundo) 6 de marzo de 2019

Si bien es una experiencia que para muchos puede representar el cierre de una etapa que no se volverá a repetir, en otros casos estas reuniones se pueden ir de las manos y finalizar en la mañana del otro día con varios disgustos por el consumo indiscriminado de bebidas alcoholicas; vodka, fernet y vino en cartón. Esto lleva a que muchos chicos terminen hospitalizados o inhabilitados para ingresar a la escuela por el estado en que terminan luego de pasar la noche en vela y bebiendo. Si bien es una experiencia que para muchos puede representar el cierre de una etapa que no se volverá a repetir, en otros casos estas reuniones se pueden ir de las manos y finalizar en la mañana del otro día con varios disgustos por el consumo indiscriminado de bebidas alcoholicas; vodka, fernet y vino en cartón. Esto lleva a que muchos chicos terminen hospitalizados o inhabilitados para ingresar a la escuela por el estado en que terminan luego de pasar la noche en vela y bebiendo.





Quiero pedir a @mariuvidal y @horaciorlarreta q prohiban por decreto o como sea, los UPD... (ultimo primer día) q hacen los chicos de 5to, día d semana, hasta las 6 am con barra c/alcohol en boliches, salones. Está mal. No se debe dar alcohol a menores en salones/bares/boliches — Clarice (@clarigeli) 5 de marzo de 2018



Querian la UPD hasta las 6 de la mañana y terminaron 4 chicos internados por coma alcoholico, le rajaron la cabeza a una chica con una botella, robaron putearon y pegaron a los barman,tiraron botellas al techo de los vecionos.. SI LA FIESTA SE CORTO ANTES FUE POR CULPA NUESTRA. — Roman (@figueroaromann) 6 de marzo de 2019

Además de los problemas con el consumo excesivo de alcohol entre los adolescentes muchos denuncian en las redes sociales las trabas que generan en el tránsito por lo mañana debido al corte de calles y avenidas. Además de los problemas con el consumo excesivo de alcohol entre los adolescentes muchos denuncian en las redes sociales las trabas que generan en el tránsito por lo mañana debido al corte de calles y avenidas.





Voy escuchando historias del UPD de los hijos de amigas mías y no puedo entender dos cosas:

1. Cómo permiten los padres que los chicos vayan al colegio sin dormir, después de una noche de joda?

2. Cómo permite el colegio que esos chicos entren a clase? — Majo �� (@majogm) 27 de febrero de 2019

Para controlar esta situación muchos colegios organizan reuniones entre padres y docentes para poder trabajar en conjunto y contener el consumo de alcohol durante esta fiesta. También se arman "patrullas de padres" que controlan a los chicos en el parque y durante todo el recorrido hasta la puerta de la escuela. Y muchas instituciones deciden que los alumnos pueden festejar todo lo que quieran en la puerta, pero al cruzarla deben hacerlo sin cotillón y con el uniforme. Muchos municipios también se anticiparon a este día festivo con operativos de seguridad.



@todaslastardes mi hijo en 2018 tuvo su UPD los padres acompañamos en dos turnos, tipo 5 AM otro grupo de padres llegamos al lugar del evento ( una quinta ) con termos de xafe y bandejas de medialunas, luego los acompañamos al colegio ( en auto tipo caravana y caminando) — ��#NiUnaMenos Ber Auza�� (@berauza) 6 de marzo de 2019

Trabajamos junto a escuelas, Ministerio de Educación y comercios, en prevención y concientización, en los festejos por el “Último Primer Día Estudiantil”, para que dichos festejos se desarrollen sin riesgos para estudiantes y terceros.#Estamos @MuniRosario pic.twitter.com/5TPCq82DTg — Fabiana Bergia (@fabibergia) 6 de marzo de 2019

Es importante aclarar que esta práctica no involucra a todos los grupos y "camadas" de colegios, algunos simplemente hacen "pijamadas" o se juntan una hora antes en una plaza con banderas y cotilllón para dirigirse juntos a la institución y presentar su nuevo uniforme de egresados. También depende de las reglas, advertencias y medidas que puedan tomar tanto los directivos de los secundarios como los padres de los chicos.



En 2007 en la escuela secundaria Media N°3 la rectora, Susana Marcollini, envió devuelta a sus alumnos a sus casas porque "estaban borrachos". “Mariani se está cayendo parado”, sostuvo la docente en relación a un alumno. “No puede ser que entren así a la escuela cuando estamos haciendo el acto de comienzo del ciclo lectivo. Los padres de los alumnos de primer año se llevan a los chicos porque me piden garantías de que ustedes no entren a la escuela. ¿A ustedes les parece que esa es una situación lógica?”, dice la rectora en el video.



Por otro lado, este 2019 no se quedó atrás. Esta mañana en Paraná, capital de la provincia entrerriana, la policía secuestró 36 carros de supermercado llenos de bebida alcoholica. Como todos los años, se montó un escenario en la Plaza de las Naciones, sobre el cual se presentó una banda de rock, DJ y un solista que cantaba rap. Según informó la policía, no hubo incidentes violentos.