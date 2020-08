Por Mariano Cerrato

@marianodcerrato

La situación que atraviesan las más de 100.000 personas que sacaron los créditos hipotecarios UVA impulsados durante el gobierno macrista es dramática, entre la presión por parte de los bancos a aquellos que no pueden estar al día con los pagos y un congelamiento de las cuotas que vence el próximo 30 de septiembre, lo que llevaría a un incremento del 15% en relación a marzo y del 56% en los últimos 12 meses.

Al respecto, la referente del colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados, Paola Gutiérrez, afirmó en diálogo con Crónica que es necesario "prorrogar el congelamiento de las cuotas hasta que se encuentre una salida, porque no va a haber forma de pagarlas", en tanto que exigió "salir de la indexación que une la cuota al capital adeudado", que hace que la cantidad de dinero a devolver en el período de 30 años establecido no tenga tope.

Gutiérrez contó que en su caso tomó el crédito UVA en diciembre de 2017, con un total de poco más de "dos millones de pesos" a devolver, que "en dos años y medio pasaron a ser seis millones", lo que la obligó a tomar medidas como "pedir prestado plata a familiares y empezar un segundo trabajo".

.

Por este motivo, la referente del colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados sostuvo que tanto ella como los demás sufrieron "una estafa", producto de "la publicidad engañosa del gobierno de Mauricio Macri, que prometió que el valor de las cuotas no iba a superar el 25% del ingreso del salario".

Por su parte, la representante de la agrupación denunció "presión" de los bancos sobre los deudores, a través de "llamadas de estudios de abogados o que te inhiban la tarjeta de crédito"."Hay bancos que no informan que se puede pagar al final del crédito y le aparece a la gente que no pagó que debe mucha plata. De una llegan cartas de documento o llamados intimidatorios, es un acoso constante, pero no ofrecen una solución", subrayó Gutiérrez.

La referente enfatizó que el panorama es aún peor al identificar que los hipotecados son todos "empleados municipales, docentes o trabajadores de seguridad", que fueron quienes tuvieron "las paritarias más bajas en la gestión Macri", o trabajadores autónomos que "tuvieron muy pocos ingresos durante los últimos meses".

"Macri entregó la política pública de acceso a la vivienda al sistema financiero. Nosotros le pedimos a Alberto Fernández que la saque de ahí, de este sistema usurero", resaltó Gutiérrez.