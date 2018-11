Por Matías Resano

En el medio de la conmoción por la muerte de la beba que dejó olvidada su padre en el interior de un automóvil, en Santos Lugares, los interrogantes abundan a la hora de buscar causas a semejante fatalidad. En ese sentido, se hablaban de las secuelas de un ACV pasado, confirmado por su propia mujer, y de un cuadro de amnesia global transitoria como posibles respuestas a lo sucedido.

"Una amnesia global transitoria es una entidad en sí, no relacionada con un ACV", dejó en claro a Crónica, el neurólogo Juan José Cirio, MN81783. El Jefe de la Unidad Cerebro Vascular de la clínica Sagrada Familia echó por tierra la presunción de que dicha afección fuera la causal del olvido del papá de la beba, quien perdió la vida en el interior de un vehículo. "No es difícil saber si una persona tuvo amnesia, sólo basta con hacerle estudios", agregó luego. Es decir, en caso de que ése fuera el diagnóstico, no sería consecuencia del accidente cerebro vascular sufrido. Aún así indicó que "es complejo determinar que el accidente cerebro vascular potenció el descuido del padre. Se puede llegar a comprobar, también mediante un análisis", pero sin precisión total.

En ese sentido, Cirio explicó que "un ACV puede afectar aspectos cognitivos y manifestarse en la falta de memoria, pérdida de atención, concentración y dificultad en el lenguaje". No obstante, Cirio expresó que "cada vez son más frecuentes estos olvidos en diferentes de países, y en ninguno de esos casos estaba relacionado con una enfermedad".