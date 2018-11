Por Jorge Cicuttin

@jorgecicu

Un año. Son 365 días desde el golpe que al principio generó esperanza, pero que se fue convirtiendo en angustia, dolor y bronca. También en lucha, muchas veces en soledad. Porque no es nada fácil ser familiar de un héroe. Pero de su memoria se toman fuerzas para seguir luchando. Peleando contra viento y marea. Nunca mejor dicho: contra el viento, la marea, las olas, el frío y la extensa soledad del océano. Ese mar que hace exactamente un año, en la mañana del 15 de noviembre de 2017, se llevó a su oscura profundidad a los 44 héroes que tripulaban el submarino ARA San Juan.

Y así es que hoy, algunos de esos familiares estarán en el acto oficial que se realizará en la Base Naval de Mar del Plata, otros recordando y llorando en la intimidad de sus hogares, y unos cuatro -pero representando a todos- en el océano, a bordo del buque Seabed Constructor, con la esperanza puesta en encontrar algún rastro del submarino, apenas unas horas antes de que la misión de búsqueda de la empresa Ocean Infinity finalice la primera etapa. ¿Si no se encuentra nada, volverán en unos meses? No es seguro. Quizá hoy, en el acto central de homenaje, con la presencia del presidente Mauricio Macri, se brinde alguna precisión sobre la forma en que continuará la búsqueda.

El lunes 13 de noviembre del año pasado, con 44 personas a bordo, el ARA San Juan partió de Ushuaia con destino a la Base Naval de Mar del Plata. Dos días después, el miércoles 15 a las 7.30 de la mañana, tuvieron su último contacto radial. Estaban a unos 430 kilómetros de la costa, a la altura del Golfo de San Jorge. Nada más. Desapareció y un año después no hay rastros ni del submarino ni de sus tripulantes. Solo especulaciones. Un incendio por baterías defectuosas o porque ingresó agua, una explosión detectada por los sismógrafos. Una implosión muy rápida, se dijo. Todas especulaciones porque nada se halló. Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate, hasta que dos semanas después el Gobierno consideró que no había posibilidades de encontrar vivos a los tripulantes y ordenó dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes. Sólo quedó el intento de hallar la nave. Hasta hoy, un fracaso.

Las especulaciones y las dudas continuaron todo este año. Manifestadas incluso por los familiares de los tripulantes. Que se lo busca en un lugar incorrecto, que su ruta fue distinta a la oficial, que estaba en una misión secreta, que se lo ubicó cerca de las Islas Malvinas, hasta que fue atacado por una nave británica. Como nada se encontró, la verdad sigue lejos. "Hay personas que saben mucho más de lo que nos dijeron, empezando por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Nos mintieron desde el primer momento y saben mucho más de lo que le dicen a la justicia", sostiene Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra. Luis es uno de los cuatro familiares que sigue a bordo del navío de búsqueda Seabed Constructor. "Siempre hay esperanzas de encontrarlo", declaró esta semana el ministro Aguad. "Hay antecedentes de submarinos que se han encontrado incluso muchísimos años después de haber naufragado. Siempre lo vamos a seguir buscando", añadió.

En sus últimas horas de búsqueda, el Seabed Constructor -que parte rumbo a Sudáfrica para su revisión general-, se centra en el sitio donde la corbeta Spiro registraron golpeteos compatibles con "ruidos de casco", seis días después de hundimiento. Días después, el buque oceanográfico Yantar revisó el lugar, pero no halló nada. Igualmente, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez había solicitado que se rastrillara, ya que en la causa figura el testimonio de los sonaristas de la Spiro. La causa cuenta con miles de páginas, información y declaraciones reservadas, pero muy pocos avances. Los familiares presentaron tres querellas distintas.

Hasta el momento se tomaron más de 50 declaraciones testimoniales, entre ellas la del ministro Aguad, pero aún no ha quedado marcado con claridad ni las condiciones en que estaba la nave al partir de Ushuaia ni la cantidad de veces que sus tripulantes intentaron comunicarse con la base. Los familiares son críticos sobre el avance de la causa. Luis Tagliapietra atribuye el estancamiento de la causa a que "se juntan papeles y testimonios pero no se avanza, el Poder Ejecutivo lo hace todo difícil". Y duda de que el submarino esté "en lo que fue marcado como epicentro del evento hidroacústico es una zona que se revisó una y otra vez y no está". Igual posición mantiene Luis Antonio Niz, para quien "la Armada y el Gobierno ocultan información" sobre dónde se encontraba el San Juan. Lo único cierto e indiscutible es que ya pasó un año. La ubicación de los 44 héroes de la peor tragedia de la Armada en tiempos de paz sigue siendo un misterio. Pero también es cierto que los argentinos no los olvidarán.

Los nombres que nunca se olvidarán

Capitán de fragata, Pedro Martín Fernández; Capitán de corbeta, Jorge Ignacio Bergallo; Teniente de navío, Fernando Vicente Villarreal; Teniente de navío, Fernando Ariel Mendoza; Teniente de navío, Diego Manuel Wagner; Teniente de navío, Eliana María Krawczyk; Teniente de navío, Víctor Andrés Maroli; Teniente de fragata, Adrián Zunda Meoqui; Teniente de fragata, Renzo David Martín Silva; Teniente de corbeta, Jorge Luis Mealla; Teniente de corbeta, Alejandro Damián Tagliapietra; Suboficial Principal, Javier Alejandro Gallardo; Suboficial Primero, Walter Germán Real; Suboficial Primero, Víctor Hugo Coronel; Suboficial Primero, Hernán Ramón Rodríguez; Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez; Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández; Suboficial Segundo, Cayetano Hipólito Vargas; Suboficial Segundo, Roberto Daniel Medina; Suboficial Segundo, Celso Oscar Vallejos; Suboficial Segundo, Hugo Arnaldo Herrera; Suboficial Segundo, Víctor Marcelo Enríquez; Suboficial Segundo, Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez; Suboficial Segundo, Luis Marcelo Leiva; Cabo principal, Jorge Ariel Monzón; Cabo principal, Jorge Eduardo Valdez; Cabo principal, Cristian David Ibáñez; Cabo principal, Mario Armando Toconas; Cabo principal, Franco Javier Espinoza; Cabo principal, Jorge Isabelino Ortiz; Cabo principal, Hugo Dante César Aramayo; Cabo principal, Luis Esteban García; Cabo principal, Sergio Antonio Cuellar; Cabo principal, Fernando Gabriel Santilli; Cabo principal, Alberto Ramiro Arjona; Cabo principal, Enrique Damián Castillo; Cabo principal, Luis Carlos Nolasco; Cabo principal, David Alonso Melián; Cabo principal, Germán Oscar Suárez; Cabo principal, Daniel Alejandro Polo; Cabo principal, Leandro Fabián Cisneros; Cabo principal, Luis Alberto Niz; Cabo principal, Federico Alejandro Alcaraz Coria; Cabo segundo Aníbal Tolaba.