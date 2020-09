Por Matías Resano

En la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, Estefanía protagoniza una impresionante muestra de superación. La joven padece una discapacidad motriz, producto de una grave enfermedad, pero nada la detuvo para brindar asistencia a otros en su misma condición. Por ello, creó una fundación y un jardín de infantes para potenciar la inclusión de aquellas personas con capacidades diferentes.

No hay impedimento físico que impida movilizar los sueños del alma, puede dar fe de eso Estefanía, quien el 25 de octubre de 2014 decidió cristalizar sus experiencias en un fin solidario. Fue entonces cuando puso en marcha la Fundación Esperanza Hoy, motorizada por las dificultades que deben atravesar los discapacitados en su camino a ser incluidos en la sociedad.

Al respecto, la mujer detalló que "veía que a muchas familias se les complicaba mucho tramitar el certificado de discapacidad o conseguir un colegio para sus hijos". En este sentido, la joven reveló que "me convencí de hacer algo cuando un compañero de colegio me contó que su hija sufría mi misma enfermedad (mielomeningocele con hidrocefalia), y no encontraba un colegio para ella".

En consecuencia, la ONG apadrinó al Jardín Comunitario Virgen del Valle, la cual es coordinada por la mentora de la primera. Ambas entidades se asientan en Lomas de Zamora, localidad en la que Estefanía encabeza charlas referidas a las aulas inclusivas en diferentes escuelas de la zona.

En el caso de su institución, es la única en enseñanza inicial que desarrolla la educación inclusiva. Por si fuera poco, se implementará un proyecto vinculado al medio ambiente, fomentando el reciclado y la confección de huertas. Por lo tanto, Estefanía remarcó que "es una satisfacción enorme colaborar para que los nenes crezcan en un lugar en el que todos somos iguales".