Fue como una salida de amigos, entre chicanas y risas durante toda la cena. Las figuras de Radio Rivadavia visitaron a Juana Viale en “La noche de Mirtha”: Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Fernando Carnota y Oscar González Oro y, entre risas cómplices, hablaron de actualidad. Tal fue la buena onda que todos los comensales se divirtieron viendo las imágenes que la producción había preparado con fotos suyas retocadas por la famosa Faceapp, que cambia el sexo.

Hablando de la cuarentena, el Negro Oro comentó: “Hace 95 días que no salgo y hoy mientras venía por la Panamericana me agarró cierta angustia un rato. Estaba desacostumbrado a ver gente, autos...”. También contó que su programa “Tarde pero temprano” lo hace desde su casa, donde “me armaron un estudio y salgo perfecto. El problema son los sábados y domingos, cuando no trabajo. No me aguanto ni yo”.

Entonces Carnota recogió el guante. “Es que uno ya hizo todo. Al principio decíamos: ‘Bueno, ordenemos la ropa de invierno, la casa... ya no hay nada que hacer”, ejemplificó el conductor de “Todos juntos” en la mañana de Rivadavia. González Oro arremetió con picardía: “Algunas cosas me quedan por hacer”.

A Feinmann, que anima “Alguien tiene que decirlo”, le tocó abrir el juego con temas “serios”, como uno de los debates de la semana que es el proceso de intervención en Vicentin. “Lo que hoy dijo el Presidente, a algunos les sonó a advertencia al juez: o se hace lo que pide (el gobernador de Santa Fe) Perotti, o se expropia”. El animador de “Baby en el medio” se sumó: “El ‘exprópiese’ queda como un mandato fascista, muy venezolano, en un momento con muchas teorías conspirativas”. Y calificó de “dictadura de izquierda” al gobierno actual, a la vez que advirtió: “Hay que apoyar a Alberto Fernández porque si llega Cristina, perdemos la patria”.

Luego de que todos dieron algunos detalles que echaron luz sobre la situación actual de la empresa y sus implicancias en la esfera política del oficialismo, se armó el debate. El Negro retrucó: “Yo apoyo a Alberto y no a Cristina. Pienso distinto de Baby, pero somos amigos, y está todo bien”.

Feinmann apuntó: “Al principio hubo una esperanza en que Alberto iba a ser más medido... que Cristina se iba a dedicar a la nieta. Y esto no se ve. El poder está en el Instituto Patria; para La Cámpora, Alberto sigue siendo el jefe de gabinete de Cristina”.

Carnota acotó en ese sentido que cree que el Presidente fue presionado en muchos temas: Vicentin, los presos liberados y la cuarentena. El Negro, que se declara amigo personal del mandatario, quebró una lanza por él: “Yo se lo dije todo esto porque lo quiero, soy su amigo, tiene un problema enorme de comunicación, le dije que hable él si es necesario porque hay ministros que lo hacen quedar mal”.

Etchecopar, fiel a su estilo crudo y directo, sentenció: “Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Mientras ella moje en política, no hay plan nacional. Es una señora sola cuyo único poder es el poder mismo, creo que no quiere a nadie, lo digo como ciudadano. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina”. Y ejemplificó: “En Uruguay nos miran como los ‘pobres argentinos’, quebrados, estamos en default. Nunca en mis 67 años vi algo así, ni con Perón ni con Macri vi esta situación”. El Negro quiso “bajar un cambio” y señaló que el Presidente lleva pocos meses en su puesto, la mitad con pandemia. La charla, con todos los matices posibles, sin dudas amenizó la noche televisiva del sábado.