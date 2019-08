Por Gabriel Arias

Las ganas de aquellos por cumplir el sueño de ser padres, sumadas a la fe necesaria para intentar alcanzar ese objetivo, se encontraron en las puertas del Santuario San Ramón Nonato, ubicado en el barrio de Villa Luro, donde los presentes se acercaron para celebrar al Patrono de la embarazadas, las parturientas, los no nacidos y las parteras. La misa central fue dirigida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mario Aurelio Poli.

Familias enteras agradeciéndole al Santo (Hernán Nersesián-Diario Crónica).

El templo, ubicado en la calle Cervantes al 1150, estuvo abierto desde las 7.30 hasta las 22 y en la jornada cada media hora se llevaron a cabo bendición a embarazadas, niños y quienes anhelan ser padres. Bajo el lema “Junto a San Ramón celebramos la vida”, las familias le pusieron color y calor a la agradable jornada que se vivió en Villa Luro. Además, el establecimiento religioso recibió todo tipo de ofrendas y donaciones.

El arzobispo Poli dirigió la misa principal (Hernán Nersesián-Diario Crónica).

El testimonio de Claudia demostró que, a pesar de la adversidad, siempre hay una luz de esperanza cuando la oscuridad se posa sobre un sueño: “Hoy vine para preparar el bautismo para mi hijo, pero vengo hace 7 u 8 años desde que empecé a hacer unos tratamientos para poder quedar embarazada. Perdí dos embarazos y en el último tratamiento, que tenía dos embriones y eran los últimos, me hice la transferencia justo un 31 de agosto y dio resultado el nacimiento de Tomás. Después vine a agradecer durante todo el embarazo, todos los meses a misa. Creo que necesitás mucha fe, porque los dos anteriores tratamientos fueron muy tensos, con mucha depresión, tuve que ira al psicólogo y psiquiatra quien me mandó pastillas para dormir, y en ese tenía 48 años cuando se dio. Era el último tratamiento, dije: Ésta es la última porque no teníamos mas embriones, “y que sea lo que dios quiera’, Llegué a la misa y después quedé embarazada”, le dijo a “Crónica”.

En tanto, Anabella (quien transita 36 semanas de embarazo), agregó que “vengo a agradecer, ya que estoy cerca de cumplir mi sueño, también venimos a festejar el cumple de mi sobrino, que nació un día como hoy, que los papás también pidieron a San Ramón y es emocionante estar acá. Vinimos cuando nos enteramos que estaba embarazada y los 31 cada vez que podemos lo hacemos, el 31 de agosto siempre asisto desde que cumplió con mi sobrino. Antes veníamos por mi hermana, porque a ellos les costó un poquito, somos muy fieles al santo y ahora que me toca a mí, que tengo fecha para septiembre, venimos para agradecer que todo está saliendo bien”.

Una fiel de San Ramón Nonato y de Crónica (Hernán Nersesián-Diario Crónica).

Cabe destacar que la calle Cervantes estuvo cortada y ahí los puestos de venta callejeros mostraron diversos souvenires religiosos de este santo y otros. Hay que reflejar que la comunidad religiosa comenzó a conmemorar a este santo desde el 22 de agosto pasado con una novena en honor a San Ramón Nonato, que en sus principales actividades tuvo el rezo del Rosario, la adoración al Santísimo Sacramento y la celebración de la misa.