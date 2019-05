Por Francisco Nutti

@frannutti

Hay quienes dicen que ser solidario es abrazarse a la base de los valores humanos adquiridos durante la infancia. Y Berta López, quien actualmente preside la Federación de Jubilados de Catamarca, decidió implementarlo cuando su madre falleció, hace 22 años. En la actualidad, miles de adultos mayores mejoraron su calidad de vida gracias a su incansable trabajo, que le hace frente a la crisis económica por la que transita el país.

Todos los días, por la mañana, Berta comienza su jornada en el barrio Villa Cubas, a siete cuadras del centro de San Fernando del Valle, la capital provincial, donde la esperan decenas de reclamos de todo tipo y que, sin recibir nada a cambio, se dispone a resolver. "Yo era enfermera y un día estaba muy mal. Tenía depresión por el fallecimiento de mi mamá. Así que decidí ponerme a hacer algo por los demás. Con tan sólo 50 años me dediqué a mejorarles la vida a los jubilados y me convertí en delegada de la Federación", explicó en diálogo con Crónica la mujer, que tiene 72 años.

"En ese entonces, atendía un rato a la mañana y otro rato a la tarde. Empecé a escuchar más y más reclamos. Tal es así que una vez logré que le saliera la jubilación a una mujer de un pueblito de Catamarca, quien entre llantos me dijo: No voy a tener que salir más a buscar leña por la madrugada para poder hacer el pan con el que comer. Eso me partió el alma", argumentó López, quien ahora se encuentra en plena lucha contra los tarifazos que "están matando a las personas mayores".

A la situación que generan los constantes aumentos la definió como "terrible" y agregó: "La mayoría de los que se contactan cobran 10.000 pesos, algunos pagan alquileres. Estoy trabajando mucho con comedores porque la situación no da más. Hace poco les conseguí bolsones, pero traen cinco productos, ¡cinco! Cuando antes eran un montón. Hay hasta gente en lista de espera". "Un horror", lamentó.

Las penurias para los abuelos no se detienen y los remedios se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza. "La medicación es lo que más necesitan. En reiteradas oportunidades tuve que poner plata de mi bolsillo porque no tenían para pagarlos, no tenían para el colectivo. Había gente que no tenía qué comer", recordó.

Proyectos

Berta, junto a sus compañeros de lucha, tiene en marcha un plan para inaugurar en su Catamarca natal el primer hogar de día. "La idea es que se dé pronto porque está casi terminado. De a poco lo armamos. Allí los abuelos en situación de calle o quienes más lo necesiten podrán asistir cerca de las 8 de la mañana y estar toda la tarde, tomar el desayuno, el almuerzo, la merienda y luego regresar al otro día", detalló.

Por último, dejó un mensaje para aquellos adultos mayores que no encuentran una salida: "Les pido que no se queden en la casa, que salgan, que caminen, que hagan dos cuadras en el día, que no se queden encerrados porque eso los mata. Que vayan a los centros de jubilados y que intercambien conversación, que busquen recreación de algo, muchos se jubilan y piensan que ya se mueren. Hay que trabajar y hacer algo por el otro, hacer algo por uno mismo. El hecho de salir y poder ir a un centro de jubilado y hacer algo, te da vida", cerró.