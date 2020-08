Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Suele suceder que en situaciones extremas, como la que estamos viviendo, las acciones solidarias se profundizan y hasta conmueven, aún más cuando se trata del Niño'>Día del Niño. El cual impulsó para esta edición, tan particular, diferentes manifestaciones de amor por los chicos, en todo el país, con el afán de que cada uno de ellos tenga su obsequio y disfrute este domingo a pesar de todas las dificultades.

El último martes, Verónica Lugo pensaba una y otra vez cómo obtener las donaciones necesarias en juguetes y golosinas para los hijos de los cuarenta padres que habitualmente retiran la merienda que ella misma prepara en su vivienda, cada miércoles.

La mujer forma parte de Amigas Solidarias, quienes desde el inicio de la pandemia suministran leche, mate cocido, tortas fritas, churros y demás menús para cuatro decenas de familias, en la localidad bonaerense de Libertad.

Por eso, aprovechando dicha iniciativa, Lugo y sus amistades decidieron redoblar esfuerzos con el fin que cada niño tenga su regalo en su día. En este sentido, Verónica señaló a Crónica que "de pequeña nunca recibí un juguete por el Niño'>Día del Niño. Me acuerdo que lloraba porque veía que los demás sí, y es algo que dije que cuando sea grande iba hacer lo imposible para que no le falte nada a ningún nene dentro de sus posibilidades".

.

No obstante, ese deseo parecía inalcanzable hasta que Andrés, desde la localidad de El Palomar, se sumó a su causa con la entrega de 150 alfajores, juguetes y diez kilos de polenta orgánica. El hombre, que se desempeña como docente del nivel primario, creó en cuarentena "El Patio en vivo", un concierto casero vía Instagram, donde él con su guitarra replica diferentes canciones del rock nacional, y así impulsa colaboraciones para diversas entidades benéficas.

En esta ocasión, Andrés brindó juguetes y golosinas para los chicos de la Escuela 67, de El Palomar, y el hogar de niños La Casa de Teresa, de Caseros. A su vez, también su accionar se abocó a los pequeños del merendero Rayito de Amor, de la última localidad mencionada. Los obsequios fueron posibles gracias a los aportes de centenares de anónimos, transferencia de dinero mediante o con la compra directa.

A escasos kilómetros de la casa de Andrés, que estaba llena de regalos, Gastón Parra encabezó en Fuerte Apache la puesta en marcha de una celebración particular, pero festejo al fin, para 300 niños. La misma tendrá lugar hoy en el club Mi Refugio, al cual concurrían 110 niños hasta la pandemia, por lo tanto cada uno de ellos tendrá su bolsita de golosinas y juguetes. Al mismo tiempo, las autoridades y entrenadores de las entidades deportivas de la zona retirarán los regalos para sus chicos.

En ese sentido, Gastón aseguró que "en el Niño'>Día del Niño, un juguete te hace sentir nene, y deja las cargas para quienes padecen diferentes necesidades o tienen problemas muy graves. Acá hay muchas mamás que cumplen los dos roles, o son golpeadas, padres presos, y por esas circunstancias los pibes y pibas queman etapas, y un regalo los hace volver a su niñez. Por eso este día es tan especial en el Fuerte".

Puro amor. Desdes Amigas Solidarias ayudan a chicos de Libertad en Merlo.

En la misma zona oeste, en Caseros, Juan Vittar es integrante de la Agrupación Sin Fronteras, que organizó la entrega de papas fritas, meriendas y regalos para los pequeños de cinco barrios del noroeste del conurbano. El club Estrella de Oro fue el punto de encuentro de centenares de padres, que retiraron cada donación destinada a sus hijos durante este sábado.

Hablando de instituciones, la filial "Laucha Acosta" del club Lanús aportó su habitual granito de arena en materia benéfica, en esta ocasión en el barrio Esperanza. Pero su afán solidario no se limitará a dicho lugar, sino que los vecinos referentes de otros puntos geográficos linderos tomarán los regalos de sus chicos para su posterior entrega.

En la misma sintonía, en la localidad platense de Berisso, Villa San Carlos implementó una venta de ochenta bonos, a 200 y 500 pesos, y con la recaudación se confeccionaron bolsas de golosinas para los niños que asisten a comedores cercanos.

La filial Laucha Acosta de Lanús también aporta su granito de arena.

En su caso, la Fundación Sonrisas del Corazón celebrará el Niño'>Día del Niño el 28 de agosto, mismo día que Federico cumpliría años. El niño, quien perdió la vida en 2011 por un glioma troncoencefálico, es sobrino de Gimena, creadora de la mencionada organización y mentora de una venta de rifas, y con el dinero obtenido preparó mesas de arte con accesorios para los cuarenta pacientes pediátricos del Hospital Gutiérrez, diez de ellos del área de oncología.

Al mismo tiempo, suministrará merienda para once niños que residen en los hoteles dispuestos por el Hospital Garrahan. En referencia a su ejemplar obra, la joven reconoció que "todo mi camino es de amor, mi hermano me dijo de hacer algo por los nenes y así empecé. Darles a ellos es alegrar mi corazón, y mantener vivo en mi corazón a Fede. A través de él conocí el amor incondicional, que me llevó a cruzarme en mi vida a miles de chicos".

Estas admirables iniciativas son algunas de las innumerables muestras de solidaridad que tuvieron lugar a lo largo del país para que a la celebración del Niño'>Día del Niño no la detenga ni siquiera una pandemia.