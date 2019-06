El precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, llegó a la ciudad de Concordia invitado a un homenaje al General Martín Miguel de Güemes, en l. Escuela Secundaria Nº17 que lleva el nombre del héroe nacional salteño y cuyo fallecimiento se recordó el lunes 17.

En la oportunidad, Urtubey hizo entrega de un busto donado por el pueblo y el Gobierno de Salta a través de la Comisión Provincial del Bicentenario. La obra de la escultora salteña Pilar Velazco, presidirá el edificio de esta institución y será expresión de una comunidad que sostiene viva la memoria del General Güemes y de su proeza por la libertad de la Nación.



“Güemes no sólo fue un gran luchador por la independencia, fue el primer gobernador electo de mi provincia, un gran promotor de lo que significa la movilidad social y un ejemplo para quienes trabajamos por ser un país federal. Un hombre que se conoce poco en la Argentina y nosotros nos esforzamos mucho para que se conozca más a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó Urtubey ante el secretario de Gobierno y Turismo de la municipalidad de Concordia, Alfredo Francolini, funcionarios de Educación del municipio y la provincia de Entre Ríos y el director de la escuela Carlos Gatto, además de docentes y alumnos. “Hoy no se nos pide tanto como dar la vida o derramar sangre por la Patria, sino ser consecuentes con nuestras convicciones y colaborar entre todos para construir la Argentina que aún nos debemos”, reflexionó el mandatario salteño. “Para mí, lo importante es lo que podamos hacer en nuestra Argentina, en el interior”, remarcó Urtubey y agregó: “Porque mi preocupación, como provinciano, es ver como las políticas públicas en la Argentina solamente se validan en la especulación financiera, en la vida de los grandes centros urbanos y nosotros, que somos pueblos que vivimos de la producción y del trabajo, no encontramos un lugar que nos pueda contener”.



Ante distintas versiones en cuanto a la recepción oficial negada por el intendente, el gobernador de Salta fue contundente: “La memoria de Güemes para mi es la responsabilidad como Gobernador de la provincia de Salta más allá de cuestiones de tipo partidarias. No es la primera vez que vengo acá, tengo una buena relación con el intendente y con todo su equipo”.



En relación a los proyectos para cambiar las PASO, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna aseguró que “habría que discutir la utilidad o no pero en otro contexto, no en un proceso electoral. No es bueno que un país modifique las reglas del juego en medio de un proceso porque, sino, obviamente, es susceptible de que se piense que es para beneficiar o perjudicar a unos o a otros. Creo que la Argentina tiene que garantizar la institucionalidad. Y es cierto, hay que discutirlo para adelante para ver que sería mejor para el país”.



“Con Lavagna hemos conformado, entre Alternativa Federal y Consenso 19 lo que es Consenso Federal, porque estamos convencido de que la Argentina necesita una salida que es por afuera de la grieta entre Macri y Cristina”, manifestó Urtubey quien destacó que él no cambia de opinión y “estoy convencido de que la sociedad argentina tiene que salir de esa confrontación que nos está haciendo mucho daño”.



El precandidato a vice está seguro de que los argentinos buscarán “saltar” la grieta. "Polarización es cuando hay mitades, acá hay tercios", indicó. Y reiteró que “Lavagna es la salida para los que no queremos elegir a un gobierno incapaz ni a uno corrupto". “Hay que escuchar qué opina el pueblo argentino y me parece que muchos se van a llevar una sorpresa”, concluyó Juan Manuel Urtubey.