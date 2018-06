Más de mil alumnos de la Escuela María Teresa ubicada frente a la estación ferroviaria del Parque Pereya en el partido de Berazategui, van a clases con mantas, frazadas y hasta termos de agua caliente para combatir el frío, porque el establecimiento no tiene calefacción. El motivo, es que Metrogas les cortó el suministro hace más de dos años, y todavía no se pudo habilitar.

El problema aqueja a los alumnos del Jardín de Infantes, Primario y Secundario. Estos últimos realizaron una sentada y durante toda la semana pasada no concurrieron a clases además de pedir explicaciones.

"Las autoridades dicen que se tienen fe en que Metrogas va a habilitar el servicio dentro de poco porque se hicieron las obras que hacían falta, pero venimos con esa fe desde hace dos años y no pasa nada. En la reunión que tuvimos hace poco nos descomponíamos de frío en la escuela y así no podemos seguir, ya no sabemos a quién recurrir y seguramente vamos a hacer un reclamo", dijeron los padres a El Editor Platense.