La Justicia de Quilmes investiga a una "viuda negra" por drogar y desvalijar a un jubilado en Berazategui

Un nuevo caso de "viuda negra" se registró en Berazategui, donde un jubilado de 68 años denunció haber sido drogado y desvalijado por una mujer a la que había conocido a través de una aplicación de citas.

Cabe aclarar, que el hecho ocurrió el pasado 15 de febrero, aunque la denuncia trascendió en las últimas horas. Según relató el damnificado ante la Policía, la acusada ya había compartido con él dos encuentros previos, por lo que no sospechó de sus intenciones.



De acuerdo a su testimonio, aquella noche pasó a buscar a la mujer por la estación de trenes de Avellaneda alrededor de las 20:30 y ambos se dirigieron a su vivienda en Berazategui. Allí cenaron, conversaron y consumieron bebidas alcohólicas.

La víctima indicó que cerca de las 23 comenzó a sentirse mareado, subió a su habitación para acostarse y perdió completamente el conocimiento.

Al despertar en la mañana del 16 de febrero, encontró su casa revuelta y constató el faltante de 100 mil pesos en efectivo, una camioneta Volkswagen Amarok, una computadora y su teléfono celular.

Tras advertir el robo, intentó localizar a la mujer a través de la aplicación de citas donde se habían conocido, pero el perfil de la sospechosa ya no estaba disponible.

En su denuncia, el jubilado explicó que durante los encuentros previos la mujer le había generado confianza, describiéndola como una "buena chica". También recordó que ella le había dicho que vivía en Lanús junto a su madre, con quien aseguraba tener una mala relación.

Respecto de la sospechosa, manifestó que podría reconocerla y la describió como una mujer de tez blanca, de mediana estatura y con cabello largo rubio teñido.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 Descentralizada de Berazategui, dependiente del Departamento Judicial Quilmes, en el marco de una causa caratulada como robo.