¡VIDEO! Así detuvieron a la ex GH acusada de viuda negra

Un nuevo video difundido en las últimas horas muestra el momento en que la exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez, fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad por un supuesto robo cometido bajo la modalidad "viuda negra".

En las imágenes se observa a la mujer trans custodiada por varios efectivos mientras ingresa a la comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.

Junto a su manager, Martínez está acusada de haberle robado a un turista estadounidense en el barrio porteño de Palermo. Ambos habrían sido parte del hecho delictivo.

Las imágenes incorporadas a la causa registran la secuencia del operativo realizado en el departamento donde reside la acusada, ubicado en Billinghurst al 1100.

Según se observa en el registro, los efectivos ingresaron al inmueble y concretaron la detención horas después de que el turista realizara la denuncia por el presunto robo.

En el video se ve a Martínez salir del edificio escoltada por varios policías. Vestía ropa de entrecasa: un jogging claro y un remerón negro, similar a un pijama. Posteriormente fue trasladada a una dependencia policial.

El material también muestra el momento en que los agentes inspeccionan un bolso secuestrado durante los allanamientos vinculados a la causa. De acuerdo con fuentes policiales, el objeto fue hallado en la vivienda del mánager de la imputada, Cristian Wagner.

Dentro del bolso, los investigadores encontraron diversos objetos personales que ahora forman parte de la investigación, entre ellos un pasaporte, lentes, un reloj, prendas de vestir y otras pertenencias que serían del turista denunciante.

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