El presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de San Carlos de Bariloche (Atesa), Víctor Alfaro, señaló que "hay preocupación en el sector porque los viajes de egresados siguen postergados" por la pandemia de coronavirus, aunque aclaró que "no hay cancelaciones ni devoluciones masivas".



"Nos preocupa que no comiencen las clases, porque hay un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y Deportes y todos los actores que trabajan en este segmento para que los viajes se hagan 30 días después del inicio del ciclo lectivo en forma presencial", remarcó Alfaro en declaraciones a AM 750.



Bariloche recibe a unos 100 mil estudiantes nacionales, el 60% proveniente del AMBA, y otros 10 mil extranjeros que realizan su viaje de egresados, un segmento que en la ciudad ocupa a unos 5.000 trabajadores y que genera un impacto económico de unos 6 mil millones de pesos.

El presidente de Atesa aclaró que "la ciudad cuenta con protocolos y con la capacidad de alojamiento para recibir a los estudiantes en cualquier época del año, pero al no circular los micros ni los aviones vemos que todo está paralizado y nos preocupa".



Alfaro remarcó que "no hay problemas con las empresas, porque las cancelaciones y las devoluciones son apenas un 10% superior a las habituales" y dijo que esto marca "que existe voluntad de concretar los viajes a pesar de la situación sanitaria".



El dirigente del sector del segmento estudiantil subrayó que "la Ley de Apoyo al Turismo contempla esas situaciones y prevé ayudas para que las empresas devuelvan los fondos o un voucher transferible para viajar en cualquier momento y a cualquier destino, lo que evitaría las cancelaciones masivas, que provocarían un daño irreparable", estimó.

En otro orden, el titular de Atesa aseguró que "en lo que hace a las reprogramaciones, las estábamos planificando para septiembre, pero hora vemos que los viajes grupales están muy condicionados por la situación sanitaria" y reiteró que la fecha cierta del regreso de la actividad "está atada al inicio de las clases presenciales".



Por último, Alfaro recordó que "el límite que se fijaron los operadores de este segmento para brindar los servicios pactados para este año es febrero y marzo de 2021, porque los alumnos que terminan de cursar este año ya estarán con otros proyectos que les impedirá viajar más allá de esas fechas".

El segmento del Turismo Estudiantil moviliza a unos 150 mil jóvenes que gastan unos 11 mil millones de pesos en más de 20 destinos nacionales y tres del exterior.



Los viajes de egresados alcanzaron en 2020 (se contratan por adelantado) un costo promedio cercano a los 70 mil pesos.