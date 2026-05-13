La preceptora denunciada por robar fondos para un viaje de egresados se tomó licencia médica: aún no saben que hizo con la plata

La Justicia de Mercedes inició una investigación tras la denuncia colectiva presentada por 38 familias de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 de Bragado contra una preceptora del establecimiento por el presunto robo de 50.000 dólares destinados a un viaje de egresados. La mujer se tomó licencia médica y habría reconocido que se gastó el dinero.

Los padres de los alumnos de sexto año descubrieron que la plata transferido durante casi un año a la cuenta personal de la educadora no fue utilizado para realizar los pagos mensuales para el viaje de fin de curso.

Según la querella, la suma debía cubrir el traslado aéreo y la estadía en la localidad de El Bolsón, pero no se efectuó pago alguno a los prestadores de servicios.

La preceptora denunciada se encuentra con licencia médica.

Federico Etcheún, abogado representante de los damnificados, confirmó a Infobae que se denunció a la preceptora por el delito de estafa agravada por su condición de empleada pública.

Como medidas preventivas, se solicitó la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas bancarias e inmuebles de la acusada.

La documentación aportada a la UFI Nº4 incluye comprobantes de transferencias bancarias, registros de chats y fotos de eventos recaudatorios organizados por las familias.

De acuerdo con testimonios recogidos en el ámbito escolar, la implicada habría admitido de forma extraoficial haber gastado los fondos antes de solicitar una licencia por motivos de salud. "Toda esa plata la dilapidó y recién la semana pasada les confirmó a las autoridades de la escuela que se había gastado la plata", relató Etcheún.

Actualmente, el paradero de la preceptora es desconocido para los denunciantes y aún no fue notificada formalmente de la investigación en su contra. Por el contrario, su cónyuge, quien también se desempeña en la misma institución educativa, continúa asistiendo a sus labores habituales sin haber realizado declaraciones sobre el destino del dinero.

La maniobra habría incluido el envío de documentos falsificados para justificar seis postergaciones sucesivas del viaje. El abogado explicó que la acusada enviaba archivos con logos de aerolíneas alegando inconvenientes para encubrir la falta de pasajes reales.

"Le mandó un documento Word que ponía el logo de la aerolínea, y que por cuestiones o inconvenientes internos tenían que cambiar", precisó el representante legal.

La confianza de los padres se basaba en experiencias previas positivas, ya que la docente había coordinado viajes anteriores con éxito.

Pese a la situación, una aerolínea privada confirmó la donación de los pasajes aéreos para que el grupo pueda concretar el traslado al sur del país. Mientras tanto, las familias continúan recaudando fondos para cubrir los gastos de hotelería restantes.