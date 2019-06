El hombre comenzó a tener malestar a mediados de abril, cuando viajó a Bélgica, su país de origen, por el fallecimiento de su madre. Allí contrajo una gripe que le desencadenó fiebre y dolor de garganta, pero en el hospital de Amberes no le brindaron la atención necesaria.

Remijsen voló hacia Argentina, donde reside junto a su esposa, y totalmente debilitado, se internó en el reconocido centro de salud, ubicado Pueyrredón 1640, de la Capital Federal.

"Hoy él está medicado pero su situación es complicada. Quiero agradecer al nosocomio por el excelente profesionalismo, pero está sobreviviendo debido a las transfusiones de las plaquetas. Por lo tanto, necesita dadores de manera urgente para el banco de sangre del Hospital Alemán. Agradecemos muchísimo a quien se pueda acercar, será un gesto muy valioso", explicó en diálogo con cronica.com.ar Gloria Beatriz Britez, su mujer.

Horarios para la Donación de Sangre:

Lunes a viernes: 07:00 a 12:00hs. Sábado: 07:00 a 09:30hs. Solicitar turno: 4827 7000 (opción: 2)

Requisitos básicos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años de edad. Los menores de 18 pueden donar con la autorización de sus padres o tutores. Las personas mayores de 65 años deben hacerlo con autorización médica. Gozar de buena salud. Pesar 50 kg o más. Es importante que desayune, sin ingesta de lácteos y/o grasas. Tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados. No presentar anemia. No tener fiebre o haber estado enfermo en los últimos 7 días. No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales en el último año. No haber usado drogas ilegales. No haberse realizado acupuntura, tatuajes y/o piercing en el último año. No haber sido sometido a cirugías de importancia en el último año.

Email: donantesdesangre@hospitalaleman.com

Facebook de Contacto: Gloria Britez