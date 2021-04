Tras su convalecencia obligada desde hace casi un mes por haber contraído coronavirus, el periodista, Víctor Hugo Morales, envió un mensaje a la comunidad. "Es muy duro, pero hay que dar la pelea por vivir, expresó.

El conductor quien permanece recuperándose en la clínica porteña Los Arcos desde el martes 23 de marzo, cuando fue diagnosticado de neumonía bilateral tras dar positivo de coronavirus, contó cómo está su estado de salud actual. En ese sentido, manifestó que aunque ahora está "pasándolo aceptablemente", hace unos días atravesó una fuerte neumonía, y que si bien "no fue de las peores", aún así "fue grave".

No obstante, dijo que aunque está "sin sufrimientos especiales -como por ejemplo estar intubado, estar anestesiado", siente una "gran insuficiencia de rendimiento físico, hasta para la molestia de ir al baño".

.

"Es un enemigo invisible al que no se puede tocar, y del que solamente uno se puede esconder hasta que se vacune. Yo no llegué a tiempo a la vacuna, tuve mala suerte, me faltaban pocos días. Todo un año cuidándome hasta que algo falló, en la última instancia, y me atacó: ¡covid-19 con neumonía!", lamentó en palabras a M24 de Montevideo, Uruguay.

En esa línea, el periodista consideró que el tratamiento con plasma al que fue sometido y los corticoides "es lo que mejor me ha pasado desde hace cinco días", y fue lo que marcó la "recuperación". Además, expresó que como consecuencia de que le bajaron el suministro de oxígeno se encuentra "un poquito más debilitado".

.

Asimismo, el conductor reconoció que "en Argentina se relajaron los controles. En todos los niveles". "Yo mismo, empecé yendo -de vez en cuando- al canal, después un poco más. No fue en el canal donde me contagié, creo. Pero me permití alguna salida; el protocolo, todo eso, y cuando quise acordarme, estaba metido en un baile que ha dificultado bastante en un sentido", dijo. A la vez que reflexionó sobre cómo retomará sus actividades una vez que se recupere.

Sin embargo, ante la amenaza persistente de las nuevas variantes de cepas, Morales sintetizó: "Tengo la sensación de que en algún momento me cruzo con el bicho. Abro la puerta y quizás está ahí mirándome. Y, sin embargo, ¡hay que dar la pelea por vivir! Les mando un gran abrazo en esta, que es mi primera aparición pública. Espero que no se pongan celosos en mi radio y en mi canal".