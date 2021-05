Victor Hugo Morales fue diagnosticado con coronavirus en marzo de este año, y pasó casi dos meses internado. El relator deportivo desarrolló una neumonía bilateral que complicó gravemente su salud, y a pesar de haber recibido el alta hace unas semanas considera que “nunca” va a recuperarse de los efectos del virus.

El periodista de 73 años se sometió a una rehabilitación en un centro especializado antes de volver a trabajar. En su diálogo con Dady Brieva confesó que aún no se ha recuperado completamente: “Verdaderamente es devastador. Los pies no los puedo despegar del piso correctamente. Y hay secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado en función de mucho tiempo que estuve internado”.

.

"Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del covid", continuó Morales, y agregó: "Es decir, lo que el covid instaló en mí lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá. Pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa: cuando no aparecés con un ojo en compota rojo que no podés entender por qué, aparecés con un dolorcito de la próstata. Todo se ha debilitado”.

Hablando de los meses que duró su internación, el periodista confesó el riesgo que atravesó: “La verdad es que no tuve conciencia de lo grave que estaba. Mi familia lo sabía pero yo no, hasta que pasó lo más severo”, reconoció.

A pesar del mal momento, Morales demostró confiar en su recuperación: “Estoy bien de ánimo, en manos de personas que me están ayudando para recuperarme, confiado de que lo voy a poder hacer. Pero también resignado que a mí me tocó una de las cosas verdaderamente muy negativas de este tiempo que la saqué barata, porque estoy vivo y te lo estoy pudiendo contar”, afirmó.