El periodista y relator de fútbol Víctor Hugo Morales contó de qué modo lleva adelante el coronavirus, enfermedad que le fue confirmada el sábado tras haber estado en contacto estrecho con un caso positivo.

“Siento que me ahogué en la orilla. No llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, dijo en su programa radial "La Mañana", en AM750.

Morales, de 73 años, comentó que no tiene fiebre, aunque sí perdió el olfato, que es uno de los síntomas de la enfermedad.

“No tengo fiebre ni nada y el oxígeno en sangre está en 97. Los indicadores dan bien, excepto la pérdida del olfato”, indicó.