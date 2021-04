El periodista y relator, Víctor Hugo Morales, contó en su programa de radio del lunes que volvió a dar positivo de coronavirus, a un mes de haber contraído el virus.

"No tengo una buena noticia para el cierre: entró un médico acá en la clínica donde todavía no pude empezar la rehabilitación y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo", lamentó.

Y agregó: "O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el covid. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación".

Desde la clínica, donde debe empezar la rehabilitación, remarcó que "lleva bien" la enfermedad y dejó un mensaje: "Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde, en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia".

Víctor Hugo había contado la semana pasada, también en su programa de radio La Mañana, por AM 750, que su cuerpo había quedado "devastado" por el coronavirus.

"Me mandan a un instituto de recuperación, estas son las consecuencias, aún habiendo salvado la vida, de lo que es el coronavirus", explicó el miércoles pasado, luego de que los médicos le recomendaran que hiciera una rehabilitación pulmonar y física antes de volver a su casa.

El periodista uruguayo fue diagnosticado con Covid-19 el 20 de marzo pasado y por entonces llegó a decir que sentía que se había "ahogado a la orilla", antes de llegar a la vacuna.

También contó que "buena parte del año" estuvo encerrado, pero que se abrió "de a poco, al canal y a las salidas con protocolos" antes de contagiarse.

Dijo que cuenta lo que le ocurre "porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia", planteó y dijo que parece "otra persona y esto tiene que ver con el coronavirus".

Cuando fue detectado el virus, Morales siguió conduciendo su programa, pero más tarde tuvo que ser internado por una neumonía bilateral y ya no pudo seguir con esa tarea.