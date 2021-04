La noticia de una familia que murió por coronavirus con una diferencia de 48 horas, en Santo Tomé conmocionó a la sociedad. En una semana con récord de contagios en la provincia de Santa Fe, murió el matrimonio, ambos de 62 años, y su hijo de 34. Solo sobrevivió la esposa del joven y la hija de ambos.

“Se fueron sin saber que Carlos, su hijo, había fallecido. No se los pudimos decir”, contó la viuda del joven, Pamela Balcala. “Le tengo que agradecer a Dios que me dejó con vida para cuidar a mi hija, porque yo también estuve muy cerca de irme”, relató la mujer quien también contrajo la enfermedad, y durante varios días tuvo entre 38° y 39° de fiebre.

“Se fue toda mi familia, mi sostén, me quedé con mi hija sola”, lamentó Pamela quien solo se mantiene en pie por su pequeña, según consignó el sitio de noticias "Aires de Santa Fe". En esa línea, expresó que ya le dijo a su hija que su papá había muerto, aunque aún no le contó lo de sus abuelos. “Voy a pedirle ayuda a un psicólogo para decírselo, es mucha pérdida para ella”, explicó.

“El covid destruyó a una familia, se llevó todo”, lamentó la mujer. A su vez, también advirtió: “Siempre dicen que a los jóvenes no les llega, pero yo digo que sí”.“Yo todavía tengo secuelas, físicas y emocionales. No puedo tomar ni un jugo fresco porque se me irrita la garganta y no paro de toser”, detalló la mujer que cumplió 32 años el lunes.

Además, contó que despidió a su esposo en un velorio “muy frío”, a cajón cerrado, con la compañía de su hija pero lejos de sus familiares. “No me quiero ni juntar porque toda la familia está con covid”, indicó.

La situación local con respecto al coronavirus es compleja. De los 16 casos de este lunes se pasó a 79 el martes, 50 el miércoles y 46 este jueves. Las muertes por Covid-19 acumuladas en la ciudad eran 33.

El primero en presentar síntomas en la familia fue Jorge Schweizer, de 62 años. Luego se contagió el resto de la familia, que vivía en la misma casa del barrio Loyola en Santo Tomé. El hijo, Carlos Miguel Schweizer, más bien conocido como Charly, murió el martes 13 de abril de un paro respiratorio a la madrugada. El joven se desempeñaba como trabajador en el área de Policía Municipal, aunque no se estaba trabajando por ser paciente de riesgo (sufría diabetes).

“Nos toca dar la terrible noticia del fallecimiento de un joven empleado municipal, que se encontraba sin prestar sus funciones por tener comorbilidades”, había comunicado el martes en redes sociales la intendenta santotomesina, Daniela Qüesta.

“Queremos expresar nuestras condolencias por parte de toda la familia que formamos los trabajadores y funcionarios municipales, a los seres queridos de Charly, y ponernos a disposición para lo que necesiten en este momento tan triste”, expresó la jefa del Ejecutivo local.

Tan solo dos días después, el jueves pasado, murieron su papá, Jorge,y su mamá, Graciela. Jorge se desempeñaba como jefe del Departamento Fotografía del gobierno santafesino y era propietario del diario local Santo Tomé Siglo XXI.