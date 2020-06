La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló sobre las consecuencias de lo ocurrido el lunes a la noche, luego de que el Gobierno porteño habilitara a los vecinos a poder caminar, correr o andar en rollers en parques y paseos porteños de 20 a 8.

"Cuando pasó lo del cobro de los jubilados, dije en ese momento que la situación, obviamente, era una mala noticia y que se tenían que generar medidas correctivas inmediatamente. Pero en ese momento la circulación viral era muy baja, era al aire libre y en un tiempo de contagio no tan largo. Y no tuvimos un aumento de los casos", respondió Vizzotti este miércoles durante una entrevista en radio Continental.

"Ahora la situación es diferente porque la circulación viral es bastante más alta y tenemos circulación comunitaria, que aumenta el riesgo. Pero, que se haya tratado al aire libre y de personas en movimiento no necesariamente significa que ya no vale la pena hacer más nada y que no valió la pena el esfuerzo realizado", detalló la funcionaria.

Luego completó: "Dije exactamente lo mismo hace unos meses. Lo que pasó el lunes no fue una buena noticia. Se generaron las medidas correctivas. En 14 días vamos a conocer las consecuencias. Lo que sí tenemos que saber es aunque haya sido una mala noticia, lo que tenemos que hacer es reformularlo y arreglarlo para que no nos pase de vuelta".

Vizzotti defendió la iniciativa desde lo conceptual y comparó lo ocurrido con lo que acontenció en Italia y en España. Explicó que después de tantos días y una cuarentena tan largo, las prioridades no son solamente desde el punto de vista sanitario o económico: “Lo que decidió la Ciudad fue con el aval de expertos y en acuerdo con diferentes posiciones de gobernadores de priorizar el componente emocional para que tenga menos impacto el encierro”.

La funcionaria también hizo referencia al rol de la gente: "Todas las medidas que pueda tomar el Estado, si no se acompañan desde el rol individual es muy difícil. Porque no es una cosa o la otra. Es todos juntos. Independiente de las actividades que están autorizas, está el sentido común. Si hay una actividad autorizada, no hace falta realizarla en un contexto de más riesgo, ya es un criterio individual el buscar otros caminos para poder realizarla en otro momento o en otro lugar".

"El jefe de Gobierno porteño también dijo que si eso no funcionaba iba a ir para atrás. Esto es todo muy dinámico", completó Vizzotti.

Datos del nuevo reporte diario

Al encabezar el reporte diario que emite la cartera sanitaria para informar sobre la situación epidemiológica nacional. Vizzotti confirmó hoy el primer caso de coronavirus detectado en Formosa, explicó que se trata de un paciente "importado", debido a la migración interna y destacó que "no tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria en el país".



La secretaria de Acceso a la Salud indicó que el caso fue hallado de manera "precoz" y que Formosa trabaja "intensamente" en el seguimiento de los contactos estrechos de la persona para minimizar una potencial difusión del virus.



De esta manera, Catamarca es la única provincia sin reportar casos, mientras que La Pampa registra solo casos importados y lleva 14 días sin detectar personas infectadas, al igual que San Juan, San Luis y Tierra del Fuego.

En el reporte las autoridades informaron que desde el parte anterior no se registraron nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que deja en 717 la cifra de muertos por esta causa desde marzo pasado.



Además, se recordó que el dispositivo de testeo Detectar comenzará hoy a desarrollarse en el barrio porteño de Flores, que se sigue trabajando en barrios populares del AMBA, en Chaco y que el viernes un equipo del Ministerio de Salud viajará a la Patagonia para "implementar la búsqueda activa" de casos en Río Negro y Neuquén.



Estas políticas se desarrollan en un contexto de 1.141 los casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, el número más alto desde el inicio de la pandemia que ya tiene 24.761 infectados totales y 717 fallecidos.

Son 7.991 las personas recuperadas, 16.053 las personas con infección en curso, 263 de estas últimas en unidades de terapia intensiva.



Tanto en lo que respecta a casos, como en los indicadores que miden la cantidad de positivos sobre test realizados y la cantidad de camas de terapias intensivas ocupadas, el Área Metropolitana se sigue despegando del resto del país.



"El número de 1.141 casos de ayer es a expensas de la AMBA ya que el 95% de los nuevos casos se ubican en esta área geográfica. El índice de positividad promedio (desde que inició la pandemia) es de 14,4 y ayer fue de 25,4; en la Ciudad, 41,7; y en la Provincia, 25,1", en tanto que en el resto del país se encuentra "por debajo de 10, en 7,5%", señaló la funcionaria.

De los 263 casos que cursan la Covid-19 en terapia, 233 están radicados en Ciudad y Provincia. Respecto a los confirmados, 992 (4%) son importados, 10.260 (41,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 9.406 (38%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Del total de 24.761 casos, el 49,6% son mujeres y el 50,4% son varones, mientras que las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 36 años.



Ayer fueron realizadas 5.468 nuevas muestras y desde el inicio del brote se efectuaron 208.519 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.595,3 muestras por millón de habitantes.