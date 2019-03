El " Momo Challenge" es un reto que se volvió viral entre los más jovenes de todo el mundo. Es un juego peligroso que consiste en agregar a contactos del celular a la perturbadora Momo y hablar con ella, cumpliendo una serie de pasos violentos y peligrosos que pueden terminar en la autoflagelación y hasta el suicidio.



Hasta hace poco, esto no era más que una cadena de WhatsApp donde cada persona decidía si prestarle atención o ignorarlo. Pero en este último tiempo la cara del espeluznante personaje junto a su reto comenzaron a filtrarse en videos de Peppa Pig y hasta Fortnite en la plataforma Youtube. Videos que son muy demandados entre los niños y las escuelas dieron la alerta.

Desde su aparición ' Momo' lleva causando polémica y terror entre los pequeños

Los contenidos infantiles comienzan “inocentemente” como cualquier episodio común y corriente de Peppa Pig, pero rápidamente se convierte en una versión alterada con violencia y lenguaje ofensivo, donde el muñeco habla sobre el reto e incita a lastimarse.



"Hola, soy Momo, tu peor pesadilla. Te voy a matar, te mataré. A la noche estaré en tu cama, y en la mañana estarás muerto. Querés una sorpresa, mirá mis ojos, no te miento, vas a morir. Cortá tu pierna y nunca más me encontrarás. Cortá tu muñeca y tu familia nunca me verá. Dulces sueños pequeño", dice la terrorífica en el video de Peppa Pig.



Algunos de los peligros que puede ocasionar el reto son robo de información, incitación al suicidio y la violencia, acoso, extorsión, depresión e insomnio.



Si bien la plataforma de videos informó que no hay pruebas de que "Momo" esté presente entre sus videos, escuelas y padres en Inglaterra se alarmaron por los contenidos que sus hijos están viendo en la web.



"Cada vez somos más conscientes de la existencia de vídeos inapropiados que circulan en línea y que están siendo vistos por los niños. Aparecen en muchos medios sociales y Youtube (incluyendo Kids Youtube). Uno de los vídeos comienza como el inicio de un episodio de Peppa Pig, que se convierte en una versión alterada con violencia", alertan desde la escuela Haslingden de Rossendale.