El mandatario comunal Andrés Watson continuó con su monitoreo permanente sobre el progreso en la campaña pública, gratuita y optativa de inmunización ante la Covid-19 en el distrito: en esta oportunidad, supervisó el funcionamiento del vacunatorio emplazado en la Sociedad de Fomento “6 de Junio”.



“Superamos las 100 mil dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus en Florencio Varela ayer, 25 de mayo, en el Día de la Patria. Sin dudas, un aliciente para continuar con nuestra labor cuyo objetivo principal siempre fue preservar la salud de los vecinos y vecinas”, afirmó el Intendente tras recorrer las instalaciones de la entidad que fueron readaptadas como centro de inoculación.



Posteriormente, el titular en el Ejecutivo local subrayó la relevancia “de un procedimiento con un despliegue de dimensiones históricas que permitió un avance sostenido en el tiempo” debido a la articulación entre los diferentes estamentos de gobierno. “La unicidad de criterio entre Nación, Provincia y Municipio posibilitó la implementación de un mecanismo eficiente para vacunar a la ciudadanía”, aseveró.



Watson resaltó la multiplicación de las prestaciones en materia de sanidad tras “la ampliación del sistema para dar respuesta ante la pandemia” y valoró “el excelente desempeño de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito sanitario, quienes emplearon todo su conocimiento al servicio de la comunidad con absoluto compromiso”.

En primera persona

En ese contexto, el Jefe de Estado municipal reiteró la importancia de completar el registro pertinente en el plan provincial “Buenos Aires Vacunate” mediante la plataforma https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para “inmunizar a la mayor cantidad de varelenses en el menor tiempo posible”.Además, insistió en sostener las medidas preventivas imprescindibles: correcto uso de tapaboca/nariz o barbijo, frecuente lavado de manos con agua y jabón, utilización de alcohol en gel, distanciamiento social, ventilación de los ambientes tanto en domicilios como sitios laborales más no emplear utensilios de uso individual ajenos.Por último, la máxima autoridad distrital destacó la posibilidad de “compartir la alegría con quienes recibían su aplicación”. “Percibí mucho agradecimiento tras charlar con la gente. Todos y todas coincidieron al momento de remarcar el bueno trato que recibieron en la atención”, describió.Luis Alberto viajó desde el barrio Luján repleto de esperanza tras inscribirse hace poco más de un mes. “El turno llegó muy rápido. No lo esperaba. Por suerte, recibí la primera dosis y me siento mucho más tranquilo”, reveló quién también aconsejó “mantener los cuidados porque son la base más importante hasta llegar a recibir la vacuna”.