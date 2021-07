Yao Cabrera reapareció en la agenda mediática, aunque esta vez, no fue su polémica propuesta de pelea con Marcos “el Chino” Maidana lo que lo provocó, sino más bien una sorprendente revelación de su vida personal.

Yao Cabrera es un youtuber de 23 años conocido por realizar contenido del estilo cámaras ocultas y bromas pesadas.

El polémico youtuber uruguayo fue invitado este jueves al programa Vino para vos de Tomás Dente, para conversar, entre otras cosas, sobre los detalles del encuentro deportivo que mantendrá con el exboxeador en diciembre en el Luna Park.

Fue entonces cuando, de forma completamente inesperada, Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, como se llama el influencer realmente, contó que se casó en secreto hace seis meses con Candela Díaz.

.

Se trata de la pareja con la que Yao Cabrera sale desde hace varios años y con quien vive junto a “dos hijas perras” en Córdoba desde hace un tiempo. Díaz es además una modelo, actriz, cantante y empresaria, según puede apreciarse entrando al perfil de su cuenta oficial de Instagram, “@candeladiaz”.

“Nos casamos hace seis meses, de infraganti. Esto no lo sabe nadie. Es la primera vez que digo en un programa que estoy casado. Nos casamos hace seis meses a escondidas. No lo saben ni sus papás. Así que cuando lo vean… suegros”, expresó divertido el creador de contenidos.

Asimismo, el mediático involucrado en numerosos escándalos con la Ley, elogió a su esposa asegurando que era una “mujer increíble, inteligente y talentosa”, y reveló que su relación con ella comenzó a partir de “un flechazo”. “Y no hubo vuelta atrás”, manifestó.

El disparador de la idea del casamiento clandestino estuvo fue una charla que inició Candela. “Fue de ella. Uno dirá ‘Yao, no sos caballero’, pero eso no era algo que pasara por mi cabeza. Yo me preguntaba por qué uno tiene que casarse. Mis papás se separaron cuando yo era chiquito, entonces pensaba ‘me caso y ya veo que me separo a la semana’”.

Cabrera tuvo la ocurrencia de proponerle matrimonio un año y medio más tarde regalándole un anillo de compromiso “en el día del amigo invisible”. Y relató: “La sorprendí yo (…). Le di un anillo en el día del amigo invisible, nos teníamos que hacer un regalo en la mansión y dio la casualidad que me tocó con ella. Cuando se lo di, era el anillo de casamiento”, recordó.

“Ella es mi cable a tierra”.

.

En línea con las revelaciones del youtuber, el programa emitió una grabación de Díaz, que le dedicó unas tiernas palabras a su esposo: “Mi amor, sabés que te amo con todo mi corazón, que sos una de las personas más importantes en mi vida, que ha hecho que supere mis miedos y que me alienta a siempre hacer y querer más. Sos como mi motor y siempre te lo voy a agradecer”.