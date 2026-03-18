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FUROR

Alejo Igoa agotó cuatro funciones y sumó una más

El youtuber récord sigue haciendo historia, ahora en forma presencial.

mperalta

Tras el éxito rotundo de Alejo Igoa, quien agotó sus primeras cuatro funciones en tiempo récord, el youtuber sumó una nueva fecha para el 4 de abril a las 20 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Se trata de una experiencia inmersiva que promete una jornada histórica llena de juegos y desafíos interactivos para todos sus seguidores.

Cabe recordar que el furor por conseguir un lugar fue inmediato, provocando que las entradas para las funciones del 3, 4 y 5 de abril volaran en apenas unas horas. Ante esta demanda masiva de miles de seguidores que no quieren quedarse fuera, Igoa decidió agregar un show más para asegurar que más personas puedan sumarse a la propuesta.

De esta manera, el evento se posiciona como una oportunidad única para vivir de cerca el universo del creador de contenido en un formato presencial de alto impacto. 


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