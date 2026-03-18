El Show de Alejo Igoa: éxito arrasador y sexta función confirmada

La aventura junto a Alejo Igoa, el youtuber más convocante es imparable debido a que una multitud de fanáticos vivirá una experiencia cargada de una diversión inolvidable.

Ante el furor, el reconocido creador de contenido lleva confirmadas cinco funciones en la Ciudad de Buenos Aires, todas completamente sold out, marcando un explosivo hito en su carrera donde miles de fanáticos vivirán un show inolvidable.

Ahora, Alejo Igoa confirma su nueva y sexta función para el día 2 de abril a las 20 con el proposito de que nadie se pierda la propuesta.