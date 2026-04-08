Alejo Igoa arrasó en el Movistar Arena y reunió a más de 70 mil personas en siete funciones agotadas

El fenómeno de Alejo Igoa no deja de crecer y acaba de marcar un nuevo hito en su carrera: más de 70.000 personas fueron parte de las siete funciones completamente agotadas de El Show de Alejo Igoa en el Movistar Arena, consolidando su impacto como uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.

Más de 70 mil personas vivieron El Show de Alejo Igoa en el Movistar Arena, con siete funciones completamente agotadas

Durante cuatro días, miles de familias, chicos y jóvenes colmaron el estadio para vivir una experiencia que llevó el universo digital del artista al plano real. Con una propuesta pensada para todos los públicos, el espectáculo combinó juegos, desafíos, música, acrobacias y momentos de interacción constante, generando una conexión directa con el público.

Acompañado por su grupo -Kevin, Asbel, Delfi, Valen y Miel-, Alejo logró trasladar la esencia de sus contenidos a un formato en vivo que mantuvo la energía y la cercanía que lo caracterizan. Carteles, regalos y muestras de cariño invadieron el recinto, reflejando el vínculo genuino que construyó con su audiencia a lo largo de los años.

En pleno show, Alejo Igoa recibió dos Récords Guinness por el impacto global de su canal de YouTube en español

El despliegue escénico fue otro de los grandes protagonistas: más de 30 artistas en escena entre bailarines, acróbatas y actores, junto a una producción que involucró a más de 100 personas, dieron forma a un show dinámico, colorido y completamente inmersivo. Cada segmento estuvo diseñado para sorprender, con visuales impactantes y una puesta que convirtió al Movistar Arena en un verdadero parque de entretenimiento.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante la segunda jornada, cuando Alejo fue reconocido en pleno show con dos Récords Guinness: por tener el canal de YouTube más grande del mundo en español y por ser el canal de entretenimiento más grande en ese idioma. El reconocimiento no solo celebró su trayectoria, sino también el impacto global de su contenido.

El espectáculo combinó juegos, acrobacias, baile y una puesta inmersiva con más de 30 artistas en escena

Con una carrera que comenzó en 2014 y que lo llevó a superar los 100 millones de suscriptores, Alejo Igoa se posiciona hoy como un referente indiscutido del entretenimiento digital. Su capacidad de reinventarse y de llevar su creatividad más allá de las pantallas quedó demostrada en estas siete funciones históricas, que marcaron un antes y un después en su vínculo con el público.

El éxito de esta serie de shows confirma que su universo no tiene fronteras: lo que empezó como videos caseros hoy se transforma en experiencias masivas capaces de emocionar y divertir a miles de personas en vivo.