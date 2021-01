El youtuber uruguayo Yao Cabrera aclaró que todas las acusaciones en su contra son falsas y apuntó contra el manager de medios Jorge Zonzini, quien lo había acusado de extorsión, engaño y de publicar "vivos" de Instagram con contenidos, presuntamente pornográficos, entre otras denuncias. En ese sentido, el abogado del joven recalcó que la única causa que se tramita en su contra es la de "haber roto la cuarentena".

En una charla con cronica.com.ar, el influencer de 23 años se defendió de todas las acusaciones en su contra y aseguró que está arrepentido de todo lo que hizo, en referencia a las fiestas y reuniones clandestinas que ocurrieron en la casa que alquiló en el barrio San Marco de Ingeniero Maschwitz.

"Lo único que he podido ver en medios es un ser fundido, un falso manager de medios, que lo único que hace es inventar cosas, que además tiene causas por prostitución y extorsión", sostuvo Yao en contra de Zonzini, quien denunció al joven, tras conocerlo porque su hijo miraba los contenidos que subía Cabrera en las redes sociales.

A pesar de que Zonzini asegurara que el grupo de influencers comandado por Yao, el "Team WiFi", intentara "enseñarle ideología de desvíos sexuales" a su hijo, el joven uruguayo alegó que la Justicia desestimó todas esas inculpaciones y que "no están respaldadas legalmente", sino que todo es "puro bla bla y nada penal".

El influencer comanda su "Team WiFi", con el que sube videos a sus redes sociales.

"Obviamente que me afecta y me molesta porque son cosas que no son verdad. Como ya tengo tantas cosas en contra mía, a este punto con los medios, que cualquier cosa que suban la gente se la cree o se piensa que es real. Pero, bro, yo no soy más que un simple youtuber, hago contenido para las redes", remarcó el youtuber.

Por otra parte, en una clara expresión de catarsis, y de demostrar sus orígenes y su vida previa a meterse en polémicas, con denuncias, arrestos y allanamientos de por medio, Yao Cabrera sostuvo que él viene "desde muy abajo en Uruguay".

"Vengo de la pobreza misma y quiero demostrarle al mundo como todo se puede. Desde abajo uno puede llegar al puesto y a lugares donde yo estoy", reflexionó.

Luego de que Yao Cabera fuese detenido por las fiestas clandestinas, tras el allanamiento a la casa del country, el youtuber uruguayo, que también le había tirado agua al equipo de Crónica HD, señaló que esta arrepentido "cien por cien".

"Uno va evolucionando, bro, obviamente que cien por cien me arrepiento de mucho. Después de que hicimos la supuesta fiesta clandestina, de 500 personas, que en realidad no fueron 500 personas, salí a pedir perdón en diferentes lugares, pedir perdón públicamente. Yo sé cuando cometo un error", ponderó.

Asimismo, Yao admitió que se "mandó mil errores en el pasado", pero exclamó que "de todas las cosas que se ven por ahí no hay nada respaldado".

"Lo que no esta bueno es que salgan a decir algo tuyo, que vendés fruta en la esquina. Hay cosas que no van, hay cosas que no son. Entonces nada, por ese lado me molesta. Pero por otro lado estoy muy tranquilo porque tengo mi equipo conmigo, porque legamente no hay nada que me vaya a afectar. Voy a seguir viviendo en Argentina mucho más", anunció el influencer que sólo en Instagram tiene más de 300 mil seguidores y en YouTube, su principal plataforma en la que sube contenidos, casi 7 millones de suscriptores.

Jorge Zonzini, el manager de medios que acusó a Yao Cabrera.

Ahora, luego de la tensa y polémica situación que atravesó, el influncer afirmó que tiene un claro objetivo que es el de "ayudar a las personas que no tienen y seguir ayudando a las personas que vienen abajo", quienes, según Yao, conforman el "70%" de su público.

"Mi público es el que no tiene dinero. Es un público que los padres están fundidos por el tema del Covid. Entonces, nosotros lo que buscamos es siempre que ellos vean que se puede y que puedan salir adelante", argumentó.

Por último, Yao celebró que su "Team WiFi" saldrá "con más fuerza", acompañado de un video que postearán con un tema musical, en el que responderán "todo tipo de cosas" y que van a subir dentro de 3 días.

La palabra del abogado de Yao Cabrera

El defensor del youtuber, Alejandro Cipolla, explicó que "lo de las fiestas clandestinas se esta tramitando en el Juzgado Federal de Campana y señaló que cree que por el tema de la jurisprudencia, va a terminar en una reparación integral".

En ese sentido el joven debería hacer actos de beneficencia en algún comedor o una donación a favor del Estado, tal como su abogado sostuvo que se solucionan todas las causas por rompimiento de la cuarentena.

"La última acusación por la última fiesta clandestina fue exagerada, porque ni si quiera estaba Yao, no era una fiesta y eran las propias personas que vivían ahí. Eso se demostró en el allanamiento. Está todo en trámite, pero va a quedar en la nada misma", detalló.

Además, Cipolla cree que lo que pasó con Yao es que el manager de medios que acusó al influencer quiso hacerse pasar "por héroe" y a Yao lo hizo quedar "como Pablo Escobar".

En ese sentido, el letrado puntualizó que la única causa que tiene su cliente se relaciona con el rompimiento de la cuarentena e indicó que, según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, no tiene otras causas en trámite. Además, según la resolución del Juzgado Federal de Campana, no posee investigación alguna por el delito de "lavado de activos", por el cual también había sido acusado.

El allanamiento a la casa del influencer.

En lo que respecta a la otra denuncia sobre difusión de pornografía en sus vivos de Instagram y sobre los videos en los cuales fingió su muerte, Cipolla explicó que no está siendo investigado por la Justicia, ya que esas acusaciones "fueron desestimadas por inexistencia del delito, según 4 jueces y un fiscal".

"Hay que diferenciar qué es ficción de realidad. Mostrar videos diciendo que está muerto no es un delito. Hubo personas que se quisieron aprovechar para tener minutos de cámara", detalló el abogado de Cabrera, quien recordó que Yao también había sido denunciado por "traer enanos en aviones y helicópteros desde Uruguay".