En enero pasado, Natacha Jaitt denunció que fue violada por Pablo Yotich y Maxi Giusto.

Durante este tiempo, ninguno de los acusados brindó declaraciones en los medios. Sin embargo, tras la muerte de la mediática, su "examigo", Pablo Yotich, brindó detalles de la relación que mantenían.

"Veníamos hablando hace unos días para juntarnos, hace rato que no nos veíamos, por un proyecto puntual. Me dijo que tenía los derechos de 'Titanes en el ring'. Nos conocemos hace siete años. A fin de año también nos habíamos reunido y fue similar porque también estaba Maxi. Nunca había pasado nada hasta ahí. Éramos amigos", expresó en "Los Ángeles de la Mañana".

Y continuó: "Era una amistad y es difícil hablar de alguien que no está. Antes de que esto sucediera, yo tenía un gran aprecio por ella. No tiene sentido hablarlo ahora porque ella ya no está y sería mi palabra contra la de ella".

Además, reveló que sucedió aquella noche: "Estábamos tomando unas cervezas, ella un vino espumante. Vino Maxi, mi amigo, que habíamos quedado en encontrarnos. Después se dio, tuvimos una relación sexual consentida los tres. Nos acostamos a dormir los tres, nos despertamos y fuimos al kiosko".

También, el productor contó que el encargado del edificio que los vio salir declaró como testigo. "Esto fue a las 9 y media de la mañana. Salimos de ahí fuimos a comprar cigarrillos al kiosko de la esquina y Maxi se va a la casa. Yo la acompañé a tomarse el taxi", manifestó.

Por otra parte, Yotich confesó que a Natacha nunca la vio drogada y que aquel encuentro sexual no estaba planeado: "Maxi iba a venir a verme. No es que estábamos imaginando que iba a terminar así".

Al ser consultado por quién propuso tener relaciones aquel día, contestó tajante: "Justamente es de estas cosas de las que prefiero no hablar. Es incómodo. Lo declaramos en la causa durante casi ocho horas los detalles. Pero yo tengo un hijo menor y la otra parte también tiene un hijo menor. Todas estas cosas que decimos quedan grabadas".

Por último, su abogado aclaró que los resultados toxicológicos le dieron positivos a Natacha porque detectaron clonazepan y cocaína en su organismo.

"Son los estudios que están agregados a la causa. Se les hicieron pericias psicológicas a los dos imputados. Todos los estudios arrojan que no hubo abuso sexual en ninguna de sus formas. Se ha determinado que no existió", concluyó.