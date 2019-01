Un grupo de hackers "cazapedófilos" es furor en la ciudad bonaerense de La Plata por sus escraches a sujetos que intentan concretar encuentros con menores de edad.

Se trata de una banda liderada por el youtuber Brandon Vives, de 22 años, que intercepta las conversaciones de Whatsapp con los pedófilos y arregla encuentros con ellos para exponerlos. La modalidad de "cazapedóflos" se popularizó en Chile y Perú y hace algunos meses llegó a Argentina.

Vives se hace pasar por una nena de 12 años, cuyo usuario es "cami_lobo" y arregla una cita con Maximiliano, un hombre de 42 años. Cuando la "pequeña" no le contesta, el adulto le reclama y ella le contesta que está viendo "Peppa Pig". "Vení a verla a casa", responde el depravado.

El sujeto luego le dice que la está esperando abajo de su casa, pero el que baja es Brandon Vives quien lo intercepta: "Camila es mi hermana. ¿Sabés que tiene 12 años? Tengo todos los chats". El depravado pone en marcha el auto y escapa. "Pedófilo la concha de tu madre", le grita Vives.

Los chats:

Otros casos

Hace algunos meses también escracharon a un hombre llamado Santiago, con quien también pautaron un encuentro. Al interceptarlo el sujeto se defendió: "Pero ella me escribió, loco".

Diez minutos después del escrache, el hombre le envió al "cazapedófilo" un audio: "Loco yo sé que me la re mandé chabón. Te pido mil disculpas. Te juro por la vida de mi hij... no tengo hija, de mi sobrina, que no iba a hacer nada. Fui de pelotudo porque estaba a dos cuadras en una reunión. Yo estoy totalmente en contra de lo mismo que vos, te lo juro por Dios. No me escrachés, tengo una empresa, una reputación. Me partís en dos".

Youtuber "cazapedófilo" escracha a depravados pic.twitter.com/4iIVgOOkyN — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 4 de enero de 2019

En la última semana también fue escrachado un sujeto llamado Juan. "Yo soy el hermano de Camila. Tiene 12 años", dispara el youtuber. "Yo le dije que no quería nada, no soy un pedófilo", contesta él y detalla: "Le iba a hablar y decirle que no haga esto. Que no se meta en lugares que no va a entender".

Luego Vives lo desafía a saltar un auto y a imitar a un pato y a un caballo y el sujeto le hace caso. "Terrible, una marionetita", concluye el joven.