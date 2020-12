Por Matías Resano

El homicidio de un ciclista armenio en la zona de Puerto Madero volvió a colocar en el centro de los cuestionamientos a los barrios populares Rodrigo Bueno y 31. En principio, por sus antiguas condiciones de villas, se vincula a sus habitantes con los hechos delictivos que suelen suceder en uno de los puntos porteños más ostentosos y frecuentados por turistas. Sin embargo, quienes residen en estos complejos de viviendas populares enfatizan que el trabajo y el afán por superarse día a día los caracteriza, y no la delincuencia, la cual se la adjudican a grupos minoritarios.

La muerte de un ciclista armenio en la mañana del martes pasado, y el arresto del supuesto homicida en las inmediaciones del Barrio 31, en Retiro, fueron los factores para apuntar todos los cañones hacia dicho conglomerado de casas, así como al denominado Rodrigo Bueno, respecto de los sucesos violentos que tienen lugar en Puerto Madero.

Incluso tras el hecho criminal, algunos residentes de este rincón porteño reconocieron sus intenciones de mudarse a barrios privados, con el argumento sentirse en peligro ante la inmediatez de ambas urbanizaciones.

Sin embargo, al mismo tiempo, quienes habitan allí dejaron en claro al unísono que "no todos somos delincuentes". Es el caso de Marta, vecina de lo que popularmente se conoce como Villa 31, quien remarcó que "se equivocan, porque somos trabajadores. A las 5 y a las 6 la avenida central está llena de mujeres y hombres que salen de sus casas rumbo a sus puestos laborales. El 80% es gente de trabajo".

A su vez, la mujer reconoció que "la mayoría tenemos proyectos, ganas de salir adelante. Por ejemplo, hay matrimonios que no tienen estudios primarios pero impulsan a sus hijos a que ellos puedan estudiar una carrera. Esa es su meta".

El asentamiento de Retiro, a pocos minutos del Obelisco (Carlos Ventura/Crónica).

Por su parte, desde el interior de Rodrigo Bueno, situada a pocos metros de la Reserva Natural de Costanera Sur, Diego brindó una ilustrativa descripción de su comunidad, al señalar que "somos un barrio obrero, en el que viven muchos de los que construyeron Puerto Madero, esos enormes edificios que cruzan la avenida España, y de los que atienden los bares, los restaurantes, las parrillas, es decir que tienen una gran participación en la vida comercial de la zona".

En la misma línea, una de sus vecinas, María, reveló que "hay mucho compañerismo, amistad e incluso somos una gran muestra de convivencia por parte de habitantes nacidos en países y provincias diferentes". Una fraternidad que relució durante estos tiempos de pandemia, en los cuales se pusieron en marcha diversas iniciativas de autogestión para atender las necesidades sanitarias y alimentarias de quienes no disponían de recursos propios para hacerlo. Al respecto, la joven detalló que "es muy visible y común que cada vecino aporte su granito de arena, con la intención de ayudar a quien lo necesite".

Por lo tanto, el esfuerzo diario de la mayoría de los moradores se ve empañado por la estigmatización que los relaciona con actividades delictivas. Por eso, Eli, quien vive en "el 31", dejó en claro que "nos genera malestar porque no ven el esfuerzo de nosotros. Lo poco o mucho que tenemos fue por nuestra labor. En mi caso yo no cobro ningún plan, sino que le pongo el hombro, soy monotributista, y como yo hay muchos".

Por esta razón, Diego consideró que "son obstáculos que hay que romper, es nuestro desafío reflejar que hay grandes emprendedores, que se esfuerzan día a día por superarse. Por eso para nosotros es muy importante la capacitación en diferentes oficios".

En referencia a las vinculaciones con los robos, asaltos y demás sucesos violentos, como el asesinato del ciclista armenio, los habitantes de dichos conglomerados de viviendas enfatizaron que ellos mismos padecen la inseguridad por parte de delincuentes que representan un 20% de la población de las mencionadas urbanizaciones.

Imagen de la Rodrigo Bueno, en Puerto Madero (Carlos Ventura/Crónica).

Es por ello que Diego, referente de una de ellas, afirmó, a modo de solución, que "tenemos que incorporar a quienes delinquen a la sociedad, capacitándolos, dándoles un trabajo y para ello necesitamos de todos". Marta, por su parte, consideró que "el 31 es un barrio solidario, que a veces no sabe cómo salir adelante, y a veces necesita quien lo guíe, y para ello pedimos apoyo moral no sólo de las autoridades sino también de la sociedad. No nos sirven los prejuicios".

