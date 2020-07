Por Francisco Nutti

Luego de la flexibilización de la cuarentena anunciada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn dijo a "Crónica" que hay que ser "más respetuosos que nunca del distanciamiento social, del uso del barbijo, del lavado de manos, de toser en el pliegue de codo y de no hacer reuniones clandestinas".

"Si los números continúan siendo elevados, no va a provocar un desborde sanitario en lo inmediato, pero no es descartable que pueda ocurrir más adelante y que eso obligue a poner otra vez un pie en el freno en la apertura de actividades", agregó el especialista.

Asimismo, el fundador y director científico de la Fundación Huésped, explayó que "Es importante resaltar que no hay que no realizar reuniones familiares o con gente que no sea conviviente para que de esa manera se pueda controlar la situación".

En tanto, recomendó "no reunirse para el Día del Amigo" y destacó que "será mejor celebrarlo a distancia, para prevenir contagios masivos que la expansión del nuevo coronavirus puede llegar a provocar". Sobre ese tema, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, les hizo un pedido especial a los porteños, ante los posibles festejos.

"Aún no liberamos las reuniones sociales. Lamentablemente, sabemos que algunos lo hacen igual. A todos les pedimos que tengan responsabilidad ciudadana para que no lo hagan. Hagamos un esfuerzo mayor para superar esto lo antes posible. El objetivo es que se pueda volver a salir a hacer actividad física y a pasear con niños. Incluso, ir a comprar a negocios barriales o esenciales. Pero no reuniones sociales. Y mucho menos en lugares cerrados, donde el riesgo de contagio se multiplica. No es tanto lo que queda por delante", expresó.