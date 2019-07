Familiares de la joven italiana Emanuela Orlandi, desaparecida hace 36 años en Roma, mostró su "sorpresa" al enterarse que las dos tumbas en las que el Vaticano intentó buscar sus restos estaban totalmente vacías.



"No encontramos ningún resto, ni de Emanuela ni de las princesas que debían estar en las tumbas. Fue una gran sorpresa para todos", planteó a Télam Pietro Orlandi, hermano de la joven, al salir de los trabajos en el cementerio teutónico del Vaticano que mostraron resultados negativos.

Emanuela desapareció hace 36 años.



Las tumbas abiertas para buscar a la joven fueron la llamada " Tumba del Ángel", en la que estaba supuestamente enterrada la princesa Sofía von Hohenlohe, fallecida en 1836 y la adyacente, atribuida a la princesa Carlotta Federica de Mecklenburgo, fallecida en 1840.



"Me esperaba cualquier cosa pero no que estuvieran vacías las dos tumbas", agregó Orlandi este mediodía.



El caso de Orlandi, una joven de 15 años, hija de un empleado vaticano, desaparecida el 22 de junio de 1983, se convirtió desde entonces en uno de los misterios más extraños de las últimas décadas en Italia, con gran repercusión internacional.

El hermano de Emanuela sigue esperando.



El cementerio, dentro del perímetro vaticano pero con jurisdicción extraterritorial romana, en el que una 15 personas trabajaron durante tres horas sin frutos este jueves, se halla a unos 150 metros de la residencia papal de Casa Santa Marta.



"No hay restos humanos. Ni ataúdes, ni urnas, ni huesos", fue la respuesta que dio en tanto el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli al explicar en una nota escrita el sorpresivo desenlace de las excavaciones.



Según explicó luego el vocero papal Alessandro Gisotti, "la cuidadosa inspección comenzó con la apertura de la tumba de la Princesa Sophie von Hohenlohe, que sacó a la luz un gran espacio subterráneo de unos 4 metros por 3,70, completamente vacío".



"Posteriormente, se llevó a cabo la apertura de la segunda tumba-sarcófago, intitulada a la princesa Carlota Federica de Mecklemburgo. También en este caso, no se encontraron restos humanos en su interior", planteó Gisotti.



En ese marco, Pietro Orlandi destacó que es "para resaltar la colaboracion del Vaticano por primera vez, lo que quizás signifia que tienen alguna duda de que pueden tener algun tipo de responsabilidad".



Según informó el Vaticano, las familias de las dos princesas ahora desaparecidas fueron informadas de que las tumbas están vacías.



En ese marco, el vocero papal informó que "para una ulterior profundización se están llevando a cabo verificaciones documentales sobre las intervenciones estructurales que tuvieron lugar en la zona del Campo Santo Teutónico, en una primera fase a finales del ochocientos y en una segunda fase más reciente entre los años sesenta y setenta del siglo pasado".



La abogada de la familia Orlandi, Laura Sgrò, reclamó que sus clientes "tienen derecho a tener respuestas tras 36 años. Es vergonzoso que tras este tiempo, durante el que pasaron distintos Papas y gobiernos, no se le dé Justicia a Emanuela".



"Las operaciones regulares en el Campo Santo Teutónico como parte de las tareas de investigación del caso Orlandi" se iniciaron a las 8.15 hora local (3.15 de Argentina), indicó a la prensa el vocero papal Alessandro Gisotti.



Durante las excavaciones estuvieron presentes la familia de Orlandi y la de las personas enterradas en las dos tumbas de manera oficial, indicó Gisotti.



La propia familia Orlandi había hecho el pedido de investigar una tumba del cementerio alemán luego de que Sgrò recibiera una carta de una fuente que mantiene en secreto con indicaciones de "investigar al ángel", en referencia a una de las lápidas del lugar.



Con ese pedido en la mano, el fiscal vaticano Gian Pietro Milano había ordenado abrir las dos tumbas para despejar cualquier posibilidad de error en la señalación.



El año pasado, la aparición de huesos humanos en la nunciatura del Vaticano en Italia había alimentado sospechas sobre una posible relación con el caso Orlandi pero fueron luego desestimadas por los peritos.