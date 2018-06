Un nuevo caso de acoso se vivió en las afueras del estadio en Ekaterimburgo, cuando una periodista cubría la previa del partido entre Japón y Senegal en la jornada 2 del Grupo H por el mundial de Rusia.



Esta vez, le tocó a una brasileña que explotó contra su acosador en medio de la nota que estaba grabando.

Se trata de Julia Guimaraes, enviada especial de la cadena O'Globo, quien grababa un copete cuando un hombre se le acercó e intentó darle un beso sin su consentimiento.



La reportera le gritó al acosador: "No vuelvas a hacer eso. No es educado y no está bien. Nunca hagas eso con una mujer, ¡respeto!".



En su cuenta de Twitter, Guimaraes escribió: "Es difícil encontrar palabras. Por suerte nunca viví esto en Brasil. Acá ya van dos veces. Triste, vergonzoso".



Así fue el acoso