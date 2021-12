En enero del 2006, sí, hace 15 años, salió la primera entrega de High School Musical. Contaba la historia de Troy Bolton [Zac Efron] capitán del equipo de básquet de su escuela East High y de Gabriella Montez [Vanessa Hudgens] quien recién llegaba al colegio y se integraba al equipo que competía en una especie de olimpiadas de ciencias. Ambos tenían a sus mejores amigos Chad Danforth [Corbin Bleu] y Taylor McKessie [Monique Coleman], quienes pese a que los protagonistas quieren participar de un musical, ellos intentan que continúen con sus actividades usuales.

Como toda película de Disney, terminaba con un final feliz, todos transformados en amigos y festejando los triunfos al ritmo de uno de los hits: "We're All in This Together". Es en ese momento que Chad invita a salir a Taylor y en el plano se los ve a ambos abrazados.

Chad invita a Tylor a salir al final de la primera película.

El reencuentro entre Corbin Bleu y Monique Coleman

Este 2021 finaliza con una gran reunión entre los queridos amigos quienes sorprendieron a sus seguidores en TikTok en la que recrearon la imagen de su adolescencia. "15 años de amistad", escribieron junto al video que en cuestión de horas sumó más de 6 millones de "me gusta".

"¿Cómo que quince años? ¿Entonces cuántos años tengo yo?", se preguntó una seguidora. "Oh mi Dios. No los reconocí. Mi niño interior saltó de emoción", les escribió otro. "¿Tengo 100 años?", se preguntó Mario Jefferson. "La vejez está llegando a mi vida", agregó Nicky.

Lo cierto es que la reunión no fue casual, ya que ambos protagonizaron una película navideña que se estrenó el viernes pasado a través de Lifetime, llamada "A Christmas Dance Reunion". “Sé que verán a Chad y Taylor”, señaló Coleman en el preestreno en referencia a sus personajes de “HSM” y no descartaron una posible reunión del elenco para los 30 años.

Corbin y Monique protagonizan una película de Navidad que ya se puede ver a través de Lifetime.

Qué fue de la vida de Zac Efron y Vanessa Hudgens

Zac Efron sin dudas ha sabido cultivar el amor que sus fans tienen por él y continúa más que activo en la industria del cine y a sus 34 años ha participado en casi una treintena de películas. En las últimas semanas fue tendencia por un cambio en su look. Es que estuvo grabando una nueva ficción en Nueva York y para ello tuvo que dejarse un bigote.

Por su parte, Vanessa Hudgens también ha tenido una vida agitada lejos de Disney, y en el 2018 desembarcó en Netflix con "Intercambio de Princesas", que tras su éxito desencadenó una saga que acaba de estrenar su tercera edición.