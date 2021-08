Johnny Lewis era un actor que estaba ganando reconocimiento en Hollywood, cuando su problema con las drogas terminó por matarlo. Falleció hace nueve años luego de asesinar a una anciana y a su gato.

Johnny tuvo apariciones en Malcom (Imagen ilustrativa).

Nació en octubre de 1983 en Los Ángeles y desde joven supo que se quería dedicar a la actuación por lo que estudió arte dramático. A los 17 años tuvo su gran debut como invitado en "Boston Public" y "Malcolm in the Middle" (traducido en Argentina simplemente como Malcom). Al año siguiente estuvo en "The Guardian" y luego en "American Dreams".

Fue recién en el 2004 que participó de una película llamada "Raise your voice" (Alza tu voz), a la que le siguió "Underclassman". También fue uno de los protagonistas de la serie de Fox "Quintuplets" y luego aterrizó en Nickelodeon en donde participó de varios episodios de "Drake y Josh" como Scottie, uno de los compañeros de banda de Drake.

Lewis en su papel de "Chili" en The O.C. (Getty Images).

A partir de ahí consiguió participaciones en series de mayor renombre como "The O.C.", en donde interpretó a Dennis "Chili" Childress. Muchos lo recuerdan por su papel en la película del 2007 "Aliens vs. Predator: Requiem". Sin embargo, su mayor fama llegó en el 2008 y 2009 cuando encarnó al novato Kip "Half-Sack" Epps en las dos primeras temporadas de la serie de FX de los "Hijos de la anarquía".

Su vida personal y su relación con Katy Perry

Poco se sabe de su vida privada. Nació en el seno de una familia perteneciente a la iglesia de la cienciología, secta a la que decidió renunciar a los veinte años. Tras su muerte, sus padres Michael y Divona Lewis decidieron demandarlo por la suma de alrededor de 36 mil dólares, que supuestamente el actor les debía.

Una joven Katy Perry junto a Lewis, con quien salió por año y medio (Gentileza Matt Baron).

Por otra parte, fue uno de los grandes amores de Katy Perry, antes de que la cantante se hiciera famosa. Salieron juntos por dieciocho meses hasta que en el 2007, la intérprete de "Fireworks" decidió dejarlo para centrarse en su carrera y alejarse de los problemas en los que el actor se veía envuelto.

La canción estuvo inspirada en el romance que tuvo con Johnny Lewis (aunque segun fuentes falleció en 2012, por ende no me cierra esto). En el vídeo estaba Diego Luna (��) y relata la felicidad de una joven pareja y de cómo llega a destruirse por culpa de una discusión. — bluxted ����️⚧️ (@bluxtearyeyes) July 15, 2020

"Está desolada. Tuvo que separarse de él para seguir adelante y centrarse en su carrera. Por aquel entonces, él tenía problemas y ella no podía ayudarle. Muchas de sus canciones se inspiraron en él. De hecho, "'The One That Got Away' y 'Circle the Drain' hablan de él y de Travis McCoy. Pero ella era joven", publicó UsMagazine tras la muerte de Lewis.

Su trágico final

Entre el 2011 y el 2012 estuvo detenido tres veces. Golpeó a dos hombres con una botella y apenas seis semanas después intentó entrar en la casa de una mujer. Su oficial de libertad condicional se mostró preocupado por la salud mental del actor, relacionada a la dependencia de sustancias químicas.

.

A días de ser liberado de una cárcel de Los Ángeles su cuerpo fue encontrado sin vida en una vereda tras aparentemente saltar desde un balcón o a través de una pared. En el interior de la casa encontraron asesinada a una mujer de 81 años y a su gato, homicidio del cual se culpó a Lewis.

Mirá algunas imágenes de la participación de Lewis en "Sons of Anarchy"