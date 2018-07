El prestigioso barrio Beverly Hills de Punta del Este, se vio alborotado el viernes a la mañana por un allanamiento en la exclusiva mansión "Gipsy Queen". Al lugar se trasladaron dos camionetas del Ministerio del Interior y cinco efectivos, junto a ellos un hombre esposado.

Ese domicilio desde hace una semana está en el ojo de la tormenta por ser sindicado como un lugar de encuentros swingers y cuya dueña, Lulukhy Moraes está detenida por el asesinato de Edward Vaz, su ex pareja y maestro de inglés de 45 años.

Justamente por este crimen es que se allanó el lugar: la justicia busca más indicios sobre el homicidio por encargo que habría sido pergeñado por la mujer que está detenida desde hace una semana. Los autores son dos sicarios que asesinaron de un tiro en la cabeza a su ex pareja y escaparon con un tercer sospechoso del lugar.

Este último fue identificado y detenido por la policía. Tras ser indagado, el albañil de 25 años dijo trabajar para Lulukhy. Había sido convocado por ella un día antes del crimen, con la excusa de instalar unas baldosas. "Me pidió que el lunes no le falle. Que venían dos muchachos de Montevideo para darle un susto a su ex marido", le contó a la Policía.

Esa declaración fue determinante para el arresto de Lulukhy. Sin embargo, la policía llegó a la calle Curupay, entre Los Arrayanes y Los Espinillos, en busca más indicios para incriminar a la mujer.

Según trascendió, los agentes llevaron a cabo una serie de relevamientos en el interior de la mansión y también accedieron al sistema de vigilancia, ya que la casa cuenta con cámaras en su interior.

En el interior de la vivienda había un auto y dos camionetas. En el predio hay dos casas, ya que en una de ellas (a la que los efectivos ingresaron) también vive una amiga de la mujer encausada.

La policía persigue el móvil económico dado a que la propietaria iba a ser demandada en US$ 1.5 millones por la víctima.