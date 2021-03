Un juez del Supremo Tribunal de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros debido a la supuesta parcialidad de la Fiscalía y el exjuez y exministro Sérgio Moro.



Fachin tomó esta decisión al hacer lugar a un habas corpus impuesto por la defensa del expresidente Lula en el marco de las causas impulsadas por la hoy cuestionada Operación Lava Jato.

La decisión monocrática de Fachin, un juez conocido por haber estado alineado a las denuncias y casos impulsados por la Operación Lava Jato, se produjo luego del escándalo generado por la filtración de mensajes que desnudaron lo que Lula y el PT siempre denunciaron: el trabajo conjunto y secreto de los fiscales y el entonces juez Moro para condenar al exmandatario antes de que pudiera competir en las últimas elecciones presidenciales.



Lula pasó 580 días preso en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, y tras ser detenido en medio de un operativo que fue transmitido en el mundo entero, tuvo que bajar definitivamente su candidatura.

O presidente argentino @alferdez também ligou para o ex-presidente Lula há pouco, que aproveitou para agradecer a solidariedade sempre presente de Fernandez e do povo argentino. #equipeLula https://t.co/goZ2MaGQ0t — Lula (@LulaOficial) March 8, 2021



El exjuez Moro más tarde se convirtió en el primer ministro de Justicia del presidente que triunfó en esas elecciones, el actual mandatario Jair Bolsonaro.

Con Lula como favorito para 2022, Bolsonaro dice que con el PT el país estaría en cuarentena

Al mismo tiempo que la Justicia anuló sus condenas por corrupción y le devolvió sus derechos políticos.a Lula, Jair Bolsonaro, afirmó que si el Partido de los Trabajadores estuviera gobernando el país estaría en cuarentena total por la pandemia.



Bolsonaro se refirió a la contienda electoral de 2022 luego que el diario O Estado de Sao Paulo publicara una encuesta del Instituto IPEC que dio a Lula una intención de voto del 50% contra el 38% del actual mandatario ultraderechista y solo horas antes de que un juez del Tribunal Supremo de Brasil aceptará un habeas corpus impuesto por la defensa del expresidente en el marco de las causas impulsadas por la cuestionada Operación Lava Jato.

"Si en 2018 yo me moría a causa del atentado que sufrí, el segundo turno electoral era entre Fernando Haddad (del PT) y Ciro Gomes (del Partido Democrático Laborista). El país entero estaría en lockdown (cuarentena estricta). Con un presidente de izquierda, Venezuela sería un paraíso al lado de lo que sería Brasil", aseguró Bolsonaro a seguidores, mientras gran parte del país sufre un colapso sanitario por el aumento constante de casos y muertos.



"No hay gente nueva para 2022, no hay nadie", afirmó Bolsonaro en la puerta del Palacio de la Alvorada a un canal digital oficialista, ante el cual negó que desde el Gobierno central se pueda coordinar un confinamiento total como reclaman gobernadores e intendentes para batallar contra la pandemia.

"Con un presidente de izquierda, Venezuela sería un paraíso al lado de lo que sería Brasil".





Bolsonaro indicó que en breve se afiliará a un partido para poder presentarse a la reelección, ya que en 2019 se desafilió del Partido Social Liberal y luego fracasó por falta de firmas en su intento por fundar ante la justicia electoral de su fuerza, Alianza por Brasil.