Desde la aparición del monolito metálico en el desierto de Utah, en Estados Unidos, no dejaron de aparecer estruturas similares en distintos puntos del mundo: Rumania, Holanda, España y en otras ciudades del suelo estadounidense. Y ahora el fenómeno se extendió a Sudámerica.

Ciudadanos paraguayos hallaron el pasado viernes un extraño monolito de metal en una ladera ubicada entre los cerros Hû y San Rafael, en la ciudad de Paraguarí (departamento homónimo), en la región oriental de Paraguay.

Esta pieza tiene una altura de dos metro y llamó la atención de pobladores, policías y militares del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). El director policial de Paraguarí, Rubén Darío Llanes, dijo a medios locales que el monolito estaría forrado en zinc.

.

Pero eso no es todo, porque el misterio creció cuando los habitantes de la ciudad descubrieron que, en la parte superior, colgaba una placa que supuestamente tendría un texto escrito en código morse.

Finalmente, horas más tarde persobak de la policía retiró la estructura del lugar y comenzó una investigación para determinar su origen.

La estructura metálica tenía un mensaje en código morse.

Teorías y explicaciones

El origen de estas estructuras, usualmente en territorios poco transitados, generó todo tipo de teorías y explicaciones, algunas más verosímiles que otras.

Como en otros fenómenos difíciles de explicar en primera instancia, algunas personas atribuyeron estas obras a los seres extraterrestres que visitaron la tierra.

.

No obstante, hay otro tipo de explicaciones, como en el caso del grupo de arte conceptual, conocido como "The Most Famous Artist"', que se adjudicó la autoría del los monolitos colocados en Estados Unidos y Rumania.

Pero nada dijeron de la reciente hallazgo en Paraguay y hasta el momente no hay una explicación sobre este ejermplar.