En la tradición de animales psíquicos del fútbol, un nuevo oráculo apareció en la ciudad rusa de San Petesburgo. Se trata del gato Aquiles, la mascota del renombrado museo Hermitage. El felino continúa con el legado del pulpo Paul, y ya acertó seis de los siete partidos de la Eurocopa 2021.

Aquiles debutó como oráculo durante la Copa Confederaciones, que se disputó en 2017 en cuatro ciudades rusas. Sus aciertos en el torneo nacional lo volvieron un favorito del país eslavo, y con apoyo del museo volvió a realizar sus predicciones.

.

Para invocar sus dotes psíquicos, las dos cuidadoras a su cargo armaron el escenario en la sala Bósforo del museo. El rito es simple, las encargadas colocan sobre una mesa dos platos con comida, cada uno marcado con la bandera de los países que se enfrentan en el torneo continental.

Este viernes, los platos portaban las banderas española y sueca de cara al partido que definió la nueva calificación a las semifinales. Las cuidadoras depositaron a Aquiles sobre la mesa, y el felino se abalanzó con rapidez sobre el cuenco español. El gato comió del cueco por más de un minuto, dejando más que claro que la selección hispana avanzará en el torneo.

Horas más tarde, su predicción se volvió realidad. España y Suiza empataron 1 a 1, pero el equipo elegido por Aquiles venció en penales. Con tres goles frente a uno de Suiza, España pasó a las semifinales de la Eurocopa 2021.

Mientras no está adelantando los resultados de los grandes encuentros futbolísticos, el gato también disfruta del fútbol. Sus cuidadoras reportan que Aquiles pasa sus días jugando a la pelota: “Le encanta el fútbol. Se pasa el día jugando con una pelota en los pasillos del museo, no resiste no jugar y correr. Parece muy feliz en esa actividad“, comentó una de ellas.

Aquiles también se mostró dispuesto a continuar con las predicciones, decisión que sus cuidadores procuraron asegurar ya que el gato es sordo. A pesar de no contar con el oído desde nacimiento, el resto de sus capacidades fueron desarrolladas exepcionalmente, algo que muchos relacionan con su don psíquico.

Qué país ganará la Eurocopa según Aquiles

Aquiles acertó sobre seis de los siete resultados en la Eurocopa 2021.

Los aciertos del gato ruso emocionaron a sus fanáticos, quienes preguntaron al felino quién se llevaría la copa en la final del torneo continental. Aquiles ha probado ser confiable, con 100% de aciertos en la Copa Confederaciones de 2017 y un 75% de efectividad en el Mundial del 2018.

Sobre la Eurocopa 2021, Aquiles adelantó que será Bélgica quien se consagre como el próximo campeón del continente.