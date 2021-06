La pandemia del Covid en Brasil favoreció el avance de un súper hongo en los hospitales de Brasil que no para de expanderse, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, en medio del caos sanitario que hay en el país gobernado por Jair Bolsonaro.

El Candida Auris se detectó en al menos 11 pacientes y los científicos están realmente preocupados por el contexto en el que se da.

Según el informe, publicado en el Journal of Fungi, los casos involucraron a un hombre de 59 años y una mujer de 72 años, quienes fueron hospitalizados con síndrome respiratorio agudo severo por covid-19 en octubre de 2020 y noviembre de 2020, respectivamente. Los dos pacientes sufrieron muchas otras infecciones, incluida C. auris.

Por lo que manifiestan los especialistas, fue descubierto por médicos de Japón en 2009, aunque probablemente estuvo infectando a personas desde al menos 1990.

El jefe del Laboratorio de Micología Especial de la Universidad Federal de São Paulo. Alejandro Colombo, afirmó: "Otros nueve pacientes de C. auris han sido diagnosticados desde entonces en el mismo hospital". "No se han registrado otros casos en Brasil, pero hay motivos de preocupación. Estamos vigilando las características evolutivas de los aislados de C. auris de los pacientes del hospital de Salvador”, añadió.

.

Sin embargo, a diferencia de los brotes anteriores, esta cepa parecía susceptible a muchos antifúngicos comunes. Ambas infecciones fueron tratadas y el hombre finalmente se recuperó lo suficiente como para ser dado de alta después de 49 días; Desafortunadamente, la mujer no tuvo tanta suerte y sucumbió a sus muchas dolencias a finales de enero de 2021.

Su origen es un misterio

Sus orígenes siguen siendo un misterio, pero la teoría principal es que solo recientemente comenzó a causar problemas a los humanos.

Lo que hace que la levadura sea tan peligrosa es que las cepas a menud. resistentes a múltiples medicamentos antimicóticos.

Sus síntomas más leves pueden incluir fiebre y escalofríos, pero en casos graves, puede invadir el torrente sanguíneo y múltiples órganos, provocando daños en los órganos y/o sepsis potencialmente mortal.

Si bien no todas las infecciones enferman a las personas, la fuerte resistencia de la levadura puede hacer que las infecciones graves sean increíblemente difíciles de tratar y, a menudo, fatales, especialmente para las personas que ya están debilitadas en hospitales o inmunodeprimidas.

También es difícil descontaminar los entornos donde el hongo coloniza fuera del cuerpo, como catéteres u otros equipos médicos que proporcionan una ruta fácil para la infección.

.

¿Qué causa el Candida auris?