Éder Militão se pierde el Mundial 2026 por lesión y Brasil sufre otra baja importante

Brasil recibió otra pésima noticia de cara al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que Real Madrid le confirmó a Carlo Ancelotti, y luego lo hizo a través de un comunicado, que Éder Militão deberá pasar por el quirófano y estará alrededor de cuatro meses de baja.

El defensor se hizo estudios que determinaron que una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Lo que parecía un simple pinchazo casi al final del primer tiempo ante el Alavés, terminó siendo algo mucho peor de lo que se esperaba.

La realidad es que se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo allá por diciembre de 2025 en un duelo por LaLiga de España ante el Celta de Vigo.

Brasil suma bajas de peso para la Copa del Mundo

Éder Militão es el tercer jugador importante que no podrá convocar Ancelotti, por lesión, para Brasil en la Copa del Mundo. Anteriormente Rodrygo Goes, también jugador del Merengue y Estêvão Willian, estrella del Chelsea, se habían quedado sin la chance de estar entre los 26.