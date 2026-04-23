Dos figuras de Real Madrid se lesionaron y preocupan a sus selecciones de cara al Mundial 2026

Real Madrid está tratando de terminar una temporada que no le dará un balance positivo respecto a títulos y que le generó complicaciones varias con las lesiones.

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En ese sentido, el Merengue dio a conocer este jueves el parte médico de dos figuras con las que no podrá contar por algunas semanas y que generan preocupación de cara al Mundial 2026.

Se trata de Eder Militão y Arda Güler, que padecen problemas musculares en el bíceps femoral de las piernas izquierda y derecha, respectivamente.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

Parte médico de Güler. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

Las dolencias del zaguero central y el talentoso mediocampista los mantendrán fuera de juego entre tres o hasta cuatro semanas. Teniendo en cuenta que solo faltan 49 días para el inicio de la cita mundialista, las alarmas en Brasil y Turquía están encendidas.

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Naturalmente, Álvaro Arbeloa, DT de la Casa Blanca, perderá a ambos para el tramo final de La Liga, en la que Real Madrid mantiene una mínima esperanza de pelear el título con un Barcelona que parece el inevitable campeón.