Dos figuras de Real Madrid se lesionaron y preocupan a sus selecciones de cara al Mundial 2026
Este jueves, Real Madrid dio a conocer el parte médico de dos futbolistas que, en principio, disputarán el Mundial 2026 con sus selecciones.
Real Madrid está tratando de terminar una temporada que no le dará un balance positivo respecto a títulos y que le generó complicaciones varias con las lesiones.
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En ese sentido, el Merengue dio a conocer este jueves el parte médico de dos figuras con las que no podrá contar por algunas semanas y que generan preocupación de cara al Mundial 2026.
Se trata de Eder Militão y Arda Güler, que padecen problemas musculares en el bíceps femoral de las piernas izquierda y derecha, respectivamente.
Las dolencias del zaguero central y el talentoso mediocampista los mantendrán fuera de juego entre tres o hasta cuatro semanas. Teniendo en cuenta que solo faltan 49 días para el inicio de la cita mundialista, las alarmas en Brasil y Turquía están encendidas.
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Naturalmente, Álvaro Arbeloa, DT de la Casa Blanca, perderá a ambos para el tramo final de La Liga, en la que Real Madrid mantiene una mínima esperanza de pelear el título con un Barcelona que parece el inevitable campeón.