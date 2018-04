El hecho sucedió mientras se grababan en modo "selfie". (Captura)

Un hombre intentó drogar a una joven en una fiesta electrónica celebrada en Brasil y la maniobra quedó registrada en un video. Afortunadamente, las víctimas no llegaron a ingerir la sustancia.

Dos chicas se grababan en modo "selfie" y lograron capturar el momento en el que uno de los participantes de la fiesta electrónica metió droga en uno de los vasos de las jóvenes.

Si bien se difundió que el hecho ocurrió en Francia y que la droga era "burundanga". Se dio a conocer que la fiesta se celebró en Brasil y la chica que denunció el episodio no aclaró qué tipo de sustancia pusieron en su vaso.

La víctima aprovechó a aclarar que no ingirió la droga ya que estaban al final de la fiesta y su vaso estaba vacío.

"Gracias a todos por la preocupación. Me gustan las fiestas, me gusta beber. No bebí nada de ese vaso porque estaba al final de la fiesta y el vaso ya estaba vacío. Nada me pasó. Me alegra que circule el video como una alerta para que todos tengan más cuidado, inclusive yo", expresó la joven en su red social Instagram.

La joven tiene casi 10 mil seguidores en su red social.