Un hombre provocó un escándalo el lunes pasado, en una escuela de Texas, luego de que se desnudara en una forma de acto de concientización sobre el uso de barbijos y tapabocas. El hombre, identificado como James Akers, decidió realizar esta particular protesta en una reunión de padres.

Akers se desnudó en la secundaria en el Distrito Escolar Independiente de Dripping Springs, donde abogó por los protocolos de contingencia contra el Covid-19, incluido el uso de barbijos en los espacios escolares, según informó el medio Insider.

"No me gusta el gobierno ni ninguna otra entidad, solo pregúntele a mi esposa, que me diga qué hacer", dijo Akers mientras se quitaba la camisa y la campera. "En el trabajo, me hacen usar esta campera. La odio. Me hacen usar esta camisa y corbata. La odio". Así, Akers continuó quitándose la ropa mientras mencionaba que las personas acatan reglas como detenerse en los semáforos en rojo y no estacionarse en lugares para discapacitados por el bien de la comunidad.

"Es un protocolo simple, gente", dijo Akers mientras se desabrochaba los pantalones y los dejaba caer entre silbidos y aplausos. "Seguimos ciertas reglas por una muy buena razón", concluyó el hombre.

Luego de que las autoridades de la escuela le pidieran que por favor se ponga nuevamente la ropa, la presidenta de la junta escolar, Bárbara Stroud, afirmó: "Sr. Akers, lo entiendo, creo que es nadador. Pero si no le importaría volver a ponerse los pantalones para hacer un comentario, se lo agradecería”.

Por su parte, Akers le dijo al medio local KXAN, afiliado a la NBC, que "se desnudó frente a toda la junta para demostrar un punto sobre las normas sociales y lo que hacemos todos los días entre nosotros".

"Hay demasiadas voces por ahí que creo que están cavando por razones políticas y absolutamente simplemente no piensan en las decisiones de sentido común que tomamos todos los días para cumplir con todo, desde conducir por la carretera y ser seguros y corteses con otros conductores hasta no Estacionarse en lugares para discapacitados: todas estas reglas que nos dan todos los días que seguimos porque tienen sentido", reflexionó Akers.

Los protocolos de salud de ese distrito escolar decían que los barbijos y tapabocas eran opcionales en las escuelas, por lo que la junta escolar aseguró que los recomendaría, pero no exigiría que las personas los usen.

El condado de Hays, donde se encuentra el sistema escolar de Dripping Springs, informó más de 27 mil contagios por Covid-19 y 300 muertes desde el comienzo de la pandemia, según The New York Times.

Asimismo, el promedio de casos de Covid-19 en las últimas dos semanas en Texas aumentó un 20%. Por lo tanto, el estado registró un promedio diario de 17.022 nuevos contagios el miércoles, según el medio The Times.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió, en mayo pasado, que las escuelas puedan emitir circulares que obliguen a la comunidad educativa a usar tapabocas. Sin embargo, los distritos escolares desafiaron la orden y pidieron a los maestros y estudiantes que las utilicen, de todas formas.

La agencia de educación de Texas sostuvo la semana pasada que dejaría de hacer cumplir, temporalmente, la prohibición de los mandatos de tapabocas en las escuelas públicas.