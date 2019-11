La Fiscalía de Suecia anunció que le dio un cierre a la investigación preliminar por violación contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al evaluar que las evidencias eran débiles y no había una base para mantener la acusación. El caso había sido abierto en 2010 y cerrado en 2017, pero luego se volvió a tratar.

"La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable, sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación", explicó en una conferencia la fiscal superior Eva-Marie Persson, quien remarcó que seguir la investigación e interrogar a Assange no supondría un cambio "decisivo" en la situación probatoria, que no es suficiente para elevar una acusación.

La fiscal había ordenado en mayo reabrir el caso, iniciado en 2010 y cerrado en 2017, después de que Assange fuera arrestado en la embajada de Ecuador en Londres una vez que Quito le retiró el asilo que le había concedido en 2012.

Assange fue condenado en mayo por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y deberá afrontar en febrero un juicio de extradición a Estados Unidos, donde se arriesga a una pena de hasta 175 años por cargos como espionaje y publicación de documentos clasificados.