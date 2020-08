En un giro inesperado, los médicos rusos que atienden al líder opositor Alexei Navalny autorizaron su traslado a Alemania para recibir tratamiento médico, tal como reclamaban su familia y allegados, pese a que horas antes lo habían considerado "riesgoso" para la salud del rival del presidente Vladimir Putin, internado desde este jueves en coma en un hospital de Siberia.



"Tomamos la decisión de no oponernos a que sea transportado a otro hospital, a aquel que nos sea indicado por sus seres queridos", declaró a periodistas Anatoli Kalinitchenko, director adjunto del centro médico de Omsk, donde está internado Navalny. Tras haber rechazado su traslado en reiteradas ocasiones, los doctores rusos consideraron que el estado del paciente pasó de "grave e inestable" a "estable" y permitieron su evacuación, reportó el diario Le Monde.



Navalny, abogado de 44 años, se sintió mal este jueves mientras volaba a Moscú desde la ciudad de Tomsk, en Siberia, y su avión decidió hacer una parada de emergencia en Omsk, donde fue hospitalizado en terapia intensiva por un presunto envenenamiento que su entorno atribuyó a su actividad en política. Su vocera, Kira Yarmysh, explicó a la radio Eco Moscú que el opositor estaba "inconsciente" y supuso que habría sido envenenado con alguna sustancia añadida a su té, que fue, dijo, lo único que tomó este jueves en un bar del aeropuerto.

.



Este viernes por la mañana un avión con médicos alemanes y todo el equipo necesario para un eventual traslado -financiado por la ONG alemana Cinema For Peace- aterrizó en el aeropuerto de Omsk para llevar al líder opositor a una clínica en Berlín.

Aunque en un principio su visita no fue bienvenida, los especialistas alemanes pudieron ingresar al hospital de Omsk para examinar a Navalny y determinaron que su condición le permitía ser trasladado sin riesgo al hospital universitario Charité de Berlín, conocido por tratar a disidentes o políticos extranjeros famosos. Sin embargo, los médicos del hospital siberiano rechazaron entonces la iniciativa por considerarla demasiado arriesgada.



El director del centro médico, Alexandr Murajovski explicó que el estado del opositor era "grave e inestable" y su inestabilidad podía provocar "alteraciones hemodinámicas" durante el despegue y aterrizaje de la aeronave, reportó la cadena televisiva Deutsche Welle. Murajovski dijo que los médicos barajaban varios diagnósticos posibles pero se inclinaron por el de "trastorno del metabolismo de carbohidratos", ya que no encontraron rastros de veneno en los análisis de Navalny.

.