La esperanza de evitar un conflicto entre Rusia y Ucrania por la vía diplomática se disolvió en la madrugada de este jueves, cuando las tropas de Vladimir Putin protagonizaron diversos enfrentamientos con el ejército ucraniano que dejaron, hasta el momento, un saldo inicial de 40 muertos confirmados de manera oficial.

Para conocer cómo se originó y en qué puede desembocar el conflicto armado entre ambos países, crónica.com.ar dialogó con Gustavo Bren, analista internacional, quien habló sobre el origen de este episodio que mantiene en vilo al mundo.

"Esto viene desde la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en donde muchas de estas repúblicas se independizaron y dejaron a Rusia en una posición que era de una bipolaridad con Estados Unidos, lo que llevó a ir perdiendo hegemonía. A medida que avanzó el tiempo, el mundo se fue transformando y esa bipolaridad se pasó entre Estados Unidos y China y Putin (Vladimir) no se resigna a eso, sobre todo porque es un país que económicamente no es muy fuerte y tiene la economía menor que el tamaño de Brasil, pero tiene una fuerza militar y nuclear muy grande", sostuvo el analista.

Bren agregó que "esto se origina desde hace muchos años, desde 2015 que hay enfrentamientos entre grupos rebeldes con fuerzas rusas infiltradas en dos provincias de Ucrania, pero Putin ahora aprovechó un contexto internacional muy especifico, una pospandemia donde la verdad nadie estaba pensando en un conflicto militar, ni siquiera yo hasta ayer a la tarde, de hecho, pensé que se resolvía por la vía diplomática".

Rusia: interés en Ucrania

Mucho se habla de por qué el primer mandatario ruso está tan interesado en la nación comandada de Volodímir Zelenski, situación que recibió una respuesta contundente de parte de Bren: " Ucrania tiene una posición geográfica respecto a la geopolítica de Rusia, es muy importante porque es el queso en el medio del tostado, de un lado está Ucrania y Europa y del otra Ucrania y Rusia, entonces Putin de alguna forma lo que quiere, creo yo es sentarse a negociar luego del conflicto en una posición ventajosa. Hay que ver cómo reacciona la comunidad internacional con las sanciones económicas, no hay espacio para una guerra abierta, esta fue la jugada de Putin de alguna forma, pero también como corolario quería mencionar lo cínico que es el sistema internacional. porque cuando comenzó la pandemia, pensé que las Naciones Unidas iban a hacer una reunión extraordinaria con especialistas de diversas áreas para crear una hoja de ruta para el mundo, para ver cómo tenía que ser manejado el transporte, educación y no se hizo nada, y, sin embargo, ayer hicieron dos reuniones extraordinarias".

El mapa del conflicto (Imagen ilustrativa).

El analista agregó que "el liderazgo internacional está manejado por gente que no creo que pasaría por un examen psicotécnico para ingresar a una multinacional, eso lo vemos a diario en distintos países, y si este conflicto se hubiera dado con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, creo que después de este hecho hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar Putin, si está dispuesto a llegar a Kiev o no, se va a tener que resolver vía sanciones económicas, por un lado, Putin está desgastado dentro de Rusia, esto le genera un intento de gesta nacional y hay que ver cómo se va a resolver después. No creo que escale porque si esto escala, ahí ya como analista es muy difícil adelantes las acciones de gente como Putin que no son fácilmente analizables".

¿Cuál será la reacción mundial?

Mientras se espera qué puede ocurrir entre rusos y ucranianos, la pregunta que sale a la superficie es: ¿Qué pasará a futuro?, a los cual Bren contestó que "van a poner sanciones económicas muy fuertes que van a estrangular la economía rusa, sobre todo en el aspecto bancario, financiero, transferencia de dinero, intervenciones a bancos rusos en el mundo, pero eso Putin lo sabe, no es algo que no sepa, porque si a pesar de saberlo tomo la decisión, la verdad que es algo preocupante, no creo bajo ninguna circunstancia que esto puede desencadenar en una Tercera Guerra Mundial como está hablando mucha gente. Einstein (Albert) tenía un dicho que decía '¡Uo me puedo imaginar la Cuarta Guerra Mundial, la Tercera no, en la Cuarta la gente va a pelear con palos y piedras!'. Una Tercera Guerra Mundial con el armamento nuclear de hoy es impensable".

Continúa la tensión en suelo ucraniano (Twitter).

Finalmente y a la hora de saber cómo repercutirá esto en Argentina, el especialista sostuvo que "ya están subiendo los commodities de energía, Argentina importa buques con gas licuado y esto es algo inesperado como la mayoría de las cosas que suceden en el mundo, acontecimientos dinámicos. Va a subir el precio de los commodities, no creo que suban mucho los commodities de alimentos porque ni Rusia ni Ucrania son grandes productores de soja, eso va a tener más con Estados Unidos, las sequías, etc., pero el precio de gas va a aumentar mucho, y nosotros importamos gas y ahí va a haber un tema complejo para la Argentina".

Por G.A.