Las autoridades brasileñas anunciaron este viernes que el atentado que mató a la concejal y líder social Marielle Franco en Río de Janeiro fue planificado y ejecutado por milicias parapoliciales vinculadas a la ocupación ilegal de tierras y el negocio inmobiliario.



La revelación fue realizada por el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, el interventor federal y general del Ejército Richard Nunes, y apunta a las milicias que hace dos décadas forman parte de un poder ilegal que fue exaltado durante años públicamente por el presidente electo, Jair Bolsonaro.



Se conoce, además, un día después de que la policía de investigación de Río de Janeiro informara que interceptó un plan para asesinar al jefe político de Marielle, el diputado estadual Marcelo Freixo, líder del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL).



Al cumplirse este viernes 9 meses del asesinato de Franco y de su chofer, Anderson Gomes, el general Nunes reveló que el homicidio "estaba siendo planificado desde fines de 2017, antes de la intervención militar en Río", al diario O Estado de Sao Paulo.



Según Nunes, Franco "estaba lidiando con un área de Rio controlada por las milicias (grupos de exterminio parapoliciales que le disputan el territorio a los narcos), donde hay intereses económicos de todo tipo".



Los parapoliciales "actuán en ocupación ilegal de tierras, ellos se estaban ocupando tierras en Jararepaguá", zona oeste de Río donde estos grupos ilegales de escuadrones de la muerte controlan gran parte de las comunidades más pobres y favelas.



"Necesitamos probar esto, pero la hipótesis está muy sólida", afirmó Nunes, quien desde el 27 de febrero es el encargado de la seguridad del estado de Rio.



Según el, los milicianos no tomaron en cuenta la repercusión que el asesinato de Franco, dirigente social del movimiento político y referente en defensa de derechos de los negros y LGBT, iba a tener con la intervención militar en Rìo de Janeiro.



Franco y su chofer del Concejo Deliberante de Río fueron asesinados a tiros en la noche del 14 de marzo desde un automóvil que los siguió durante más de dos kilómetors en el centro de la ciudad maravillosa.



Esta mañana fue allanada la casa del concejal ultraderechista Marcello Siciliano, del Partido Humanista Social, en el exclusivo barrio de Barra de Tijuca. Un testigo lo apuntó como el incitador del atentado contra Franco.



"Estoy indignado, mi familia está sufriendo y la familia de Marielle no merece esto, merece la verdad", se quejó el concejal investigado.



La revelación del general sobre los asesinos de Franco y el plan para matar al diputado provincial Freixo vuelven a poner a las milicias en el centro del debate nacional, sobre todo porque estos grupos formados por policías y militares fuera de sus horarios y sicarios son los herederos de los escuadrones de la muerte de los años 89 y 90.



Ahora dominan comunidades, cobran por seguridad en los barrios pobres, ofrecen servicios como tv por cable e internet en las favelas y prometen combatir a los narcos.



Freixo participó de la comisión parlamentaria sobre las milicias parapoliciales en la Asamblea Legislativa de Río y su historia aparece de alguna forma retratada en Tropa de Elite, denunciando las mafias dentro de las instituciones cariocas.



Las milicias ya fueron exaltadas en el pasado por el actual presidente electo, habitante de Rio de Janeiro y de la zona oeste, Barra de Tijuca, una región donde hay dominio de estos grupos en más de dos centenares de favelas.



En 2003, el entonces diputado Bolsonaro avaló la aparición de un grupo parapolicial en Bahía: "Mientras el Estado no tenga coraje de adoptar la pena de muerte, el crimen de exterminio, para mi, será bienvenido". "Si dependen de mi, estos grupos tienen todo mi apoyo", afirmó en su discurso en la Cámara de Diputados.



Bolsonaro justificó entonces que el bajo salario de los policías los obligaba a "organizar la seguridad de su comunidad".



En la interna de Río de Janeiro, Bolsonaro siempre estuvo enfrentado con Freixo, a quien Bolsonaro llamó "cobarde" por luchar por el desarme de la población civil. "Si eres hombre de verdad para pedir el desarme debes caminar sin seguridad oficial en las calles", lo desafió.



De acuerdo a la prensa local, unos 4 millones de dólares recaudan las milicias en la zona oeste de Río, donde están ubicados los terrenos con documentación adulterada que según las autoridades investigaba Marielle Franco.